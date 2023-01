Sonia Abrão ironiza a Globo e gera polêmica com declaração ao vivo: "Impressão estranha"

Sonia Abrão ironiza a Globo e faz críticas à emissora durante o 'A Tarde é Sua'

A apresentadora Sonia Abrão fez críticas pesadas à Globo após a exibição do Jogo da Discórdia exibido no BBB23. Durante o A Tarde é Sua, ela apontou que a emissora está se aproximando do SBT.

“Ontem foi o dia do Jogo da Discórdia. Muita gente gostou, assim como muita gente estranhou, porque ficou meio assim: No domingo, teve o programa ‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’, que é a cara do ‘Minha Mulher Que Manda’, da Eliana. Daí chega a segunda-feira e tem o Jogo da Discórdia com o ‘Passa Repassa'”, disse ela.

Ironizando o quadro exibido pelo mais relevante programa da Globo, ele disse que muitos dos telespectadores ficaram confusos.

“O pessoal ficou se questionando sobre o canal estava assistindo, ou seja, se era realmente a Globo ou o SBT. A gente realmente fica com uma impressão muito estranha sobre as coisas. É mesmo muito a cara do SBT! Mas eu lembro que há uns dois anos, chegamos a comentar que a linha de shows da Globo queria coisas do SBT”.

Sonia Abrão também repercutiu a decisão da produção do programa de colocar um assistente para dar as tortadas na cara durante o programa. Ela concordou com a ideia.

“Essa decisão de colocar um dummy para dar a tortada na cara dos participantes foi por uma questão de segurança mesmo… Depois daquele episódio do balde ocorrido na edição passada, que a Maria deu aquela baldada na cabeça da Natália, eles resolveram mudar. Até porque, no Passa ou Repassa, é tudo uma brincadeira, ao contrário do que acontece na casa, que é um jogo repleto de concorrência”.

Gabriel tira satisfação com Domitila

Após a formação do paredão, no domingo, 29, Gabriel e Domitila discutiram feio por conta do discurso da sister para continuar na casa. Na ocasião, a ativista pernambucana usou o relacionamento abusivo de Gabriel e Bruna Griphao como um motivo para ficar na casa: “Eu não vim aqui para ficar brincando com coisas que fazem analogia a relacionamentos abusivos. Eu não vim aqui para fazer boa praça”, disse.

Logo em seguida, Gabriel decidiu tirar satisfação com a sister e sobrou até para Bruna Griphao: "Precisava expor a Bruna depois de tudo que vocês conversaram hoje, ontem, anteontem? Você acha maneiro da sua parte? Só queria saber se você acha legal”, pontuou. Domitila rebateu o brother e os dois tiveram uma conversa tensa.