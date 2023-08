Sonia Abrão detona repercussão do transplante de Faustão: "Ele não merece"

Sonia Abrão detona repercussão do transplante; ela lembrou que ele sempre foi honesto e generoso

A apresentadora Sonia Abrão mostrou personalidade ao defender Faustão ao vivo nesta segunda-feira, 28, durante o A Tarde é Sua. É que a apresentadora se mostrou perplexa após a quantidade de desinformação que foi espalhada.

Ela elogiou a postura da família de evitar especulações. "Tudo foi cercado do mais absoluto sigilo. Só depois do transplante realizado é que foi confirmado a cirurgia e aí começou a história de como ele conseguiu um coração em três dias", declarou.

A apresentadora disse que é normal surgirem dúvidas. "Foram surgindo questões e dúvidas que precisam ser esclarecidas (…) mas é preciso buscar informação", defendeu ela que disse que é inaceitável que o legado de Faustão seja manchado. "O Faustão não merece, sempre foi um homem de caráter, da extrema generosidade, ele não merece que essa dúvida sejalevantada" , declarou ela.

Sonia Abrão lembrou que essa lista de transplantes só pode acabar se todos nós nos tornarmos doadores. "Quem pode acabar com essa lista somos todos nós. Se todo mundo se conscientizar, a gente poderia acelerar essa lista, desenvolver essa consciência, parar de ter medo e entender que você deixar um legado. Tudo precisa ser feito de uma forma rápida, então pense em tudo. É porque ele é milionário e pode comprar? Não é verdade isso, gente", declarou ela.

Esposa se pronunciou nesta segunda

A família de Faustão se pronunciou pela primeira vez após o transplante cardíaco do apresentador neste domingo, 28. Um dia depois do procedimento, os familiares postaram uma carta aberta na página criada para promover a doação de órgãos, a Faustão do Meu Coração.

No texto, a esposa, Luciana Cardoso, falou que já sabia da necessidade de um transplante desde o início e revelou quando ele entrou na fila: "Ontem foi um domingo abençoada pra nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames do painel de anticorpos e outros detalhes médicos, Fausto foi incluído na lista no dia 08/08/2023".

Os familiares então falaram sobre serem discretos e a imprensa vazar informações. "Nos mantivemos em silêncio como é característica da família e até que a internação se tornou pública. A princípio achamos que preservar o quadro clínico seria a melhor opção. Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio. Com toda a transparência que nos é característica, confirmamos a notícia", escreveram.