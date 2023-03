Sonia Abrão detona comportamento de Cara de Sapato em delegacia: "Não esperava"

Sonia Abrão detona comportamento do brother; ele chegou para depor na tarde desta quarta-feira, 22

A apresentadora Sonia Abrão fez duras críticas para Cara de Sapato, participante do BBB23. É que ao chegar para depor na Delegacia da Mulher na tarde desta quarta-feira, 22, ele se manteve em silêncio.

Cercado por seguranças, ele ignorou as perguntas da imprensa e sequer cumprimentou os profissionais que estavam trabalhando . A postura revoltou a apresentadora que também questionou porque ele chegou ao lado de seguranças e três advogados.

“Vocês já viram a vibe, né? Muito diferente do Guimê que falou na entrada e na saída. Ele fez o que ele quis, não tinha ninguém pra impedir ele de falar. É doloroso o assunto, mas meu, três advogados? Cabeça baixa? Se recusa a falar? Por quê?”, questionou ela.

Ela disse que estava decepcionada com a postura do lutador. “Não estava esperando isso do Sapato não. E o pessoal que votou nele sempre, não tá nem aí? É no mínimo falta de educação”, disparou ela.

Esclareceu a situação

O lutador Cara de Sapato, que foi muito "shippado" com Amanda, abriu o jogo sobre sua relação com ela. “Quero que as pessoas saibam que é uma relação de amizade, mas uma amizade muito forte. Eu amo demais essa garota e estou aqui torcendo com toda a minha alma para que ela possa ganhar”, disse à coluna do Leo Dias, no Metropoles.

“Eu acho que o que existe entre eu e a Amandinha é algo muito genuíno. Ela é uma pessoa com quem eu criei um afeto, um carinho e um respeito muito grande, é algo muito mais de alma, e isso fala muito mais alto no meu coração. Como vocês podem ter visto, eu sou um cara muito coração e a amizade, o respeito e a admiração que eu criei por ela vão muito mais além", deixou claro.

Falou com a mãe de Amanda

"Como eu já disse, tenho mil motivos para elogiar a Amandinha, enaltecer seu caráter e a pessoa que ela é, inclusive já falei com a Dona Regiane, a mãe dela, agradecendo pela filha incrível que ela criou e por todo suporte que ela me deu lá dentro e aqui fora também. Quando ela sair, fé em Deus como vencedora, vou mais uma vez agradecer por ter sido meu porto seguro lá dentro”, concluiu.