BBB 23: Cara de Sapato abre coração sobre relação com Amanda

Lutador Cara de Sapato agradeceu parceria de Amanda na casa e afirmou que ela foi seu porto seguro

O lutador Cara de Sapato, que foi muito "shippado" com Amanda, abriu o jogo sobre sua relação com ela.

“Quero que as pessoas saibam que é uma relação de amizade, mas uma amizade muito forte. Eu amo demais essa garota e estou aqui torcendo com toda a minha alma para que ela possa ganhar”, disse à coluna do Leo Dias, no Metropoles.

“Eu acho que o que existe entre eu e a Amandinha é algo muito genuíno. Ela é uma pessoa com quem eu criei um afeto, um carinho e um respeito muito grande, é algo muito mais de alma, e isso fala muito mais alto no meu coração. Como vocês podem ter visto, eu sou um cara muito coração e a amizade, o respeito e a admiração que eu criei por ela vão muito mais além", deixou claro.

"Fico muito triste quando ela está triste e me alegro muito quando ela está alegre. Então realmente é uma conexão de alma e de amizade que vai muito além do que apenas um beijo ou algo carnal. Foi como eu falei para ela, eu fui muito sortudo de ter uma pessoa que nem ela do meu lado. Sem ela, talvez eu teria até desistido. Amandinha foi uma pessoa que realmente me deu a mão e mesmo quando eu saí, falou para que as pessoas me dessem a mão aqui fora e me ajudassem nesse momento", continuou ele, que foi ajudado por ela ao passar por diversas crises de ansiedade.

Falou com a mãe de Amanda

"Como eu já disse, tenho mil motivos para elogiar a Amandinha, enaltecer seu caráter e a pessoa que ela é, inclusive já falei com a Dona Regiane, a mãe dela, agradecendo pela filha incrível que ela criou e por todo suporte que ela me deu lá dentro e aqui fora também. Quando ela sair, fé em Deus como vencedora, vou mais uma vez agradecer por ter sido meu porto seguro lá dentro”, concluiu.