Silvio Santos: genro relembra fotos dele na intimidade da família

Silvio Santos completa 93 anos de vida e o genro Fábio Faria abre álbum de fotos raras do apresentador com a família para celebrar o aniversário dele

O apresentador Silvio Santos está em festa nesta terça-feira, 12. Ele acaba de completar 93 anos de vida e está recebendo várias homenagens nas redes sociais. Entre os posts especiais, um dos genros dele, o político Fabio Faria, que é casado com Patricia Abravanel, relembrou fotos do sogro na intimidade da família.

Em um post, Fabio relembrou fotos de Silvio Santos em casa. Nas imagens, o apresentador apareceu brincando com os netos e curtindo a companhia das filhas em momentos especiais.

Na legenda, o genro homenageou o sogro famoso. "Hoje o Senor, mais conhecido como Silvio Santos, completa 93 anos. Tenho a honra e a graça de poder conviver e aprender muito com esse ser humano espetacular que leva uma vida leve, simples e rodeado da família. Senor é um avô incrível e que sempre se alegra com a presença dos pequenos em casa!! O Silvio Santos é uma pessoa que conseguiu fazer do seu trabalho, o seu maior lazer e que com isso se divertiu e alegrou os brasileiros por mais de 65 anos. Vida longa ao Senor e que Deus te dê muita saúde!!! Parabéns", afirmou.

Filha de Silvio Santos explica sumiço do pai

O apresentador Silvio Santos está longe da TV há pouco mais de um ano. Desde que ele decidiu se afastar da telinha, a família sempre disse que ele pode voltar quando quiser para reassumir o seu posto no Programa Silvio Santos, do SBT, que está sendo comandado por Patricia Abravanel. Agora, Cintia Abravanel, que é a primogênita dele, contou o motivo para o pai estar longe da telinha.

Ela contou que ele está lidando com o envelhecimento e decidiu ficar mais tranquilo neste momento. "Ele tem 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa", disse ela no podcast de Christina Rocha.

E completou: "Ele fala: 'Não gostei de brincar disso... Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói'. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho. E as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais".

Cintia ainda contou que o pai sabe de tudo o que acontece no SBT e que ele ganha forças quando está na frente das câmeras. "Ele está ali, velhinho, e na hora que bota aquele microfone, vira o Silvio Santos. Aquilo cresce, e ele vira uma entidade, uma personagem", declarou.