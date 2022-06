Silvia Abravanel troca de lugar com Silvio Santos no comando do Jogo das 3 Pistas

Silvia Abravanel se diverte ao comandar rodada do Jogo das 3 Pistas, que foi disputada por Silvio Santos e Dudu Camargo

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 19h21

A apresentadora Silvia Abravanel foi convidada por seu pai, o apresentador Silvio Santos, para mediar a disputa do Jogo das 3 Pistas na nova gravação do Programa Silvio Santos, do SBT. Ela assumiu a função do pai na competição para que ele pudesse disputar a rodada contra o apresentador Dudu Camargo.

A gravação aconteceu nesta terça-feira, 31, nos estúdios da emissora e o público pode esperar muitas risadas e diversão no palco. No jogo, os participantes respondem perguntas com até três dicas e acumulam pontos para ver quem será o vencedor. Para a ocasião, Silvia Abravanel surgiu deslumbrante com um vestido pink brilhante e sapato de salto alto preto.

A participação dela irá ao ar no próximo domingo, 5 de junho.

Atualmente, Silvia Abravanel comanda o programa Sábado Animado nos finais de semana do SBT.

Silvia Abravanel mostra vídeo com os bastidores da gravação: