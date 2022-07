Silvia Abravanel fala de sua família: 'Não é família 'margarina'

Silvia Abravanel conta sobre sua família e sua estreia na TV: 'Tive que aprender na raça'

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 22h34

A apresentadora Silvia Abravanel fez um comentário sobre a sua família ao participar de uma entrevista para o Programa de Todos os Programas, nos estúdios da Record TV. Ela foi questionada sobre a relação com as irmãs e afirmou: “A gente não é família 'margarina' não, mas quando a gente se encontra é uma festa”.

Além disso, ela comentou sobre a participação do sobrinho, Tiago Abravanel, no Big Brother Brasil. “Eu não assisti ao programa, então não sei o que ele falou. É a opinião dele, isso é um problema dele e não meu”, contou ela.

Então, Silvia contou que tentou fazer a faculdade de Medicina Veterinária, mas não conseguiu concluir ao começar a trabalhar no SBT. Inclusive, ela contou que o pai foi contra o seu curso na faculdade. “Ele tentou bloquear de todas as maneiras que eu fizesse faculdade de veterinária, porque ele queria que eu continuasse trabalhando com ele na TV”, disse ela, que relembrou a sua estreia como diretora na TV. “Eu montava painel do Roda a Roda e, da noite para o dia, virei diretora de programa e tive que aprender na raça”, declarou.

Por fim, Abravanel contou sobre sua relação com os ex-apresentadores do Bom Dia e Cia, como Maisa, Yudy Tamashiro e Priscila Alcantara. “Eles eram muito crias minhas, eu era muito ligada a eles e eu me preocupava demais com eles, com escola, namoradinhas, eu zelava demais por eles e os pais nem ficavam nos estúdios. Eu era a mãezona”, relembrou.