Sheron Menezzes já desabafou sobre maternidade: "É delicioso, mas não é fácil"

Em 2018, Sheron Menezzes deu entrevista à CARAS falando sobre os desafios da maternidade

Mãe de um garotinho de cinco anos, a atriz Sheron Menezzes (39) faz o tipo sincerona quando diz respeito à sua experiência com a maternidade. Em 2018, por exemplo, ela foi destaque na capa da revista CARAS e detalhou como estava lidando com a rotina intensa após a chegada do primeiro filho.

"Tudo. É delicioso, mas não é fácil. Tem o parto, a amamentação, o puerpério — resguardo pós-parto. Tem de ter uma rede de apoio ou você não come, não dorme. Essas coisas as pessoas não falam. Eu falo", declarou.

Na época, Sheron detalhou que a rotina materna fez ela perder um pouco da vaidade, mas pouco depois ela começou a encontrar pequenas brechas para cuidar um pouco de si mesma.

"Quando chegamos da maternidade fiquei uns 10 dias na “toca”. Hoje, a primeira coisa que faço é levantar, deixá-lo dormindo, tomar banho e fazer uma maquiagem básica para tirar as olheiras porque elas nunca mais vão sair da sua cara. Trabalho a cada dia esta mulher em mim", contou.

Mas apesar de todo perrengue enfrentado, a atriz, que anos depois viria a protagonizar a novela Vai na Fé, garantiu que não tinha dúvidas que realizou um sonho de infância ao dar à luz.

"Quando era pequena e me perguntavam o que queria ser quando crescesse, respondia: “Mãe”. Agora tenho certeza que nasci para isso", disse Sheron, que na época fez um ensaio encantador ao lado do maridão, Saulo Bernard.

Ainda durante a entrevista, a global revelou que estava se sentindo mais madura e pronta para viver o presente depois que virou mãe. "Vestiria um uniforme de supermãe, supermulher. A gente tem que se virar. Talvez por isso seja tão difícil. Quis errar sozinha. Errar e consertar".

"Acho que, quando engravidei, já me tornei uma pessoa bem mais paciente. Sempre fui de viver o futuro. Hoje, vivo o presente. Benji muda a cada dia", afirmou.

