Série sucesso dos anos 90 ganhará reboot feito por diretor de Pantera Negra

Arquivo X, série de casos paranormais dos anos 1990, ganhará nova versão por Ryan Coogler

Os fãs dos anos 1990 receberam bons mimos! Chris Carter, criador da série Arquivo X, um dos maiores sucessos da década de 90 na televisão, revelou que a produção ganhará uma nova versão, que já está em desenvolvimento, contando com o diretor Ryan Coogler, responsável pela franquia Pantera Negra, no comando do projeto.

Além disso, a nova versão da série contará com um elenco mais diverso que o original, que tinha Gillian Anderson e David Duchovny vivendo os papéis dos protagonistas, Dana Scully e Fox Mulder.

“Acabei de falar com um jovem, Ryan Coogler, que vai fazer um reboot Arquivo X com um elenco diverso. Então ele tem um trabalho difícil pela frente, porque cobrimos muita coisa na série”, disse Carter, falando para o On The Coast With Gloria Macarenko.

Ryan Coogler to Develop ‘X-Files’ Reboot, Chris Carter Says – Variety https://t.co/Q2XBJtmczZ — Eboni Boykin-Patterson (@EB_hyphenate) March 28, 2023

Na série que teve nove temporadas, Mulder e Scully são agentes do FBI que são chamados para investigar os casos do Arquivo X, que são casos não solucionados que envolvem fenômenos paranormais. Enquanto ele acredita em paranormalidade e ETs, ela é cética e toda hora apresenta uma solução com explicações científicas para os acontecimentos.

Com uma mitologia bastante complexa, que envolvia o sequestro da irmã do agente do FBI e seres de outros planetas e mundos, a produção contava também com teorias da conspiração envolvendo governos. Até hoje a série conta com uma legião de fãs.