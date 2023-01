Serginho Groisman recebe o filho de Cássia Eller em programa especial

Serginho Groisman prepara edição especial do 'Altas Horas' para homenagear Cássia Eller e recebe a visita do filho dela, Chico Chico, na atração

O apresentador Serginho Groismann gravou uma edição especial do programa Altas Horas, da Globo, para homenagear a cantora Cássia Eller (1962-2001). A atração irá ao ar neste sábado, 21, e contou com convidados especiais, incluindo o filho da cantora, Chico Chico. Ele apareceu no palco do programa brevemente e cantou a música Coroné Antônio Bento.

O palco do Altas Horas estará repleto de grandes talentos da música que conviveram com Cássia Eller, incluindo Ana Carolina, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Nando Reis, Otto, Toni Garrido e Zélia Duncan.

No programa, Ana Carolina fala do seu projeto 'Ana Canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você. “São 25 músicas [...], estamos muito felizes com essa homenagem tão sincera. Eu liguei a um por um dos artistas envolvidos, dizendo ‘olha, isso é muito sério, a gente tem que arrasar com isso’, e pegamos na unha para fazer com muito respeito e com muito carinho“, disse ela, que cantou Relicário, Malandragem e Segundo Sol.

Por sua vez, Carlinhos Brown canta a música E.C.T. e fala da amizade de Nando e Cássia. “Nando entendia muito a alma de Cássia, porque ela era tudo aquilo para fora, mas, na convivência, falava pouco, e falava com consistência. Quando falava, só falava coisas assertivas”, declarou. Em outro momento, Zélia Duncan canta a música All Star e relembra como conheceu a cantora. “Foi em 1982. Eu tinha 17 anos e ela 19. Fizemos um teste para participar do musical de Oswaldo Montenegro, o primeiro de todos, que se chamava “Veja Você Brasília”, e a gente se conheceu no dia que reuniram o elenco [...]. Cássia chegou com as sobrancelhas raspadas [...]. Ali ela estava dizendo que não precisaria falar muito para mudar o mundo", declarou.

O programa Altas Horas vai ao ar na noite de sábado, após o BBB 23.