SBT nega demissão de apresentadora do Fofocalizando após novos cortes

Procurado pela CARAS Brasil, o SBT se posicionou sobre a onda de demissões nos bastidores do Fofocalizando

Afastada do Fofocalizandoem novembro após uma série de rumores sobre seu comportamento e descontentamento por ter sido rebaixada ao posto de repórter, Flor Fernandez se viu no centro de mais uma informação nesta terça-feira, 9: a de que teria sido demitida do SBT.

Segundo alguns veículos destacaram em manchetes, a amiga de Silvio Santos seria um dos nomes na lista de cortes que pegou os colaboradores do programa de surpresa no início desta tarde. A onda de demissões aconteceu apenas uma semana após Cariucha ter assinado contratado com a empresa

Procurado pela CARAS Brasil, o SBT diz que não comenta caso internos. No entanto, destaca que a apresentadora segue atuando como jurada do Programa do Ratinho em quadros musicais e de humor, o que já é possível observar em edições recentes.

Fernandez estava na geladeira da emissora após ter atuado como repórter de rua do programa de fofocas por alguns meses. Nos bastidores, segundo ventilado na imprensa especializada, a artista estaria insatisfeita com seu cargo e teria colecionado inimigos por trás das câmeras.

De acordo com o SBT, as demissões de hoje são parte de uma reestruturação natural da equipe do vespertino. Cariucha foi a primeira novidade dessa nova era. Recentemente, o programa ganhou novo cenário e pacote gráfico. O estúdio conta com telão moderno.

A apresentadora Gaby Cabrini e seu colega Gabriel Cartolano continuam no programa, de acordo com o canal. Com a entrada de Márcio Esquilo na direção do programa de fofocas no início do ano, a tendência é que novas mudanças ocorram nos próximos meses. Ele assumiu o lugar antes ocupado por Gustavo Vaccari.