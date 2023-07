Saiba quem é o substituto de Cesar Tralli no Jornal Hoje deste sábado, 1 de julho

Cesar Tralli apresenta o seu substituto no comando do Jornal Hoje no plantão deste sábado. Conheça o jornalista Nilson Klava

Neste sábado, 1 de julho, os telespectadores do Jornal Hoje vão acompanhar o programa com um novo apresentador: o jornalista Nilson Klava. Ele é o substituto de Cesar Tralli no plantão deste final de semana e foi apresentado ao público pelo veterano.

Nas redes sociais, Tralli mostrou um encontro com Klava no estúdio do JH e comemorou a novidade. “Chega mais, Nilsinho! A casa é sua. Você que sempre me acolheu tão bem na Globonews... Nós que sempre interagimos com entusiasmo no Edição das 18h. Pois chegou a minha vez aqui de te receber de braços abertos. Parabéns por mais esta conquista profissional, fruto do seu talento e dedicação. Desejo muito que você brilhe bonito na sua estreia no plantão do Jornal Hoje neste sábado”, disse ele na legenda.

Por sua vez, o jornalista também fez um post com Tralli e comemorou a nova oportunidade profissional. "Esta foto é tão simbólica do que foram os últimos dois dias aqui em São Paulo. Cesar Tralli é este cara de sorriso largo, de coração generoso. Uma alma leve e iluminada. Grande inspiração! É um privilégio estar ao lado dele, aprendendo tanto nestes dias. Será uma honra estar no JH amanhã e em alguns plantões de sábado. Muito obrigado por tudo, Cesar Tralli! Estamos juntos sempre!", disse ele.

Saiba quem é Nilson Klava

Nilson Klava tem 27 anos e é jornalista, formado pela PUC-Rio. Ele está na GloboNews desde 2016 e é conhecido por ser um dos repórteres que participa da cobertura política da Globo e GloboNews. Nos últimos tempos, ele tem conquistado mais espaço como apresentador no canal fechado, inclusive ele esteve no comando do Jornal das 10, Edição do Meio-Dia e do Conexão, na GloboNews.

Na vida pessoal, Nilson Klava é casado com Gabriela Scalabrini, que é filha da repórter Isabela Scalabrini e o ex-diretor da Globo Marcelo Matte. Os dois se casaram em maio de 2022 em uma cerimônia no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.