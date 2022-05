Jornalista da Globo celebra o casamento da filha com repórter da GloboNews

A jornalista Isabela Scalabrini mostra as fotos do casamento de sua filha, Gabriela Scalabrini, com Nilson Klava, repórter da GloboNews

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 11h51

A jornalista Isabela Scalabrini está radiante com o casamaneto de sua filha, Gabriela Scalabrini, com o jornalista Nilson Klava, que é repórter de política da GloboNews. A cerimônia aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em um dia ensolarado.

Nas redes sociais, Isabela Scalabrini mostrou um álbum de fotos da cerimônia e falou sobre o que sentiu ao ver a filha oficializar a união.

"E de repente o céu estava limpo e azul, o frio passou… o vento sumiu. O tempo parou no cenário perfeito lá em cima… pertinho de Deus! E ELE nos acolheu. Uma capelinha aos pés do Cristo Redentor uniu duas pessoas apaixonadas. Dois jovens que só pensam no BEM. Que têm um sorriso puro e genuíno. Que são generosos e determinados. Sonhadores e felizes. Gabriela e Nilson merecem receber boas energias sim!! Elas serão reenviadas pro mundo!", disse ela.

E completou sobre o casamento: "A cerimônia íntima, num banquinho da capela tão pequenininha, de Nossa Senhora Aparecida, onde pude ouvir e sentir cada palavra dita pelos noivos... me fez sentir algo tão intenso, que choro só de pensar. Parece que o coração vai explodir de alegria!! Sou a pessoa mais feliz do mundo! Agradeço por tanto. Um sentimento compartilhado por meu marido, Marcelo. Gabi e Nilson: vocês estão abençoados por Nossa Senhora e por seus pais. Amo vocês!".

Os noivos também fizeram uma festa com a presença de vários convidados, incluindo Fátima Bernardes e as filhas, Laura e Beatriz.

Fotos da cerimônia de casamento:

