Saiba quanto custou o vestido de Ana Maria Braga para o aniversário do Mais Você

Ana Maria Braga chamou atenção com vestido escolhido para a comemoração dos 24 anos do programa Mais Você

Nesta quinta-feira, 26, Ana Maria Braga (74) comandou o programa especial em comemoração aos 24 anos do Mais Você. O aniversário da atração matinal foi celebrado fora dos Estúdios Globo, indo para a cobertura de seu prédio em São Paulo, e a apresentadora chamou atenção na escolha do look —que custou alguns milhares de reais.

Ana Maria Braga surgiu usando um vestido de manga longa, com decote em V e uma fenda na perna . A peça de estampa floral recebeu elogios de fãs e internautas. "Um escândalo. Super feminino e a cara da primavera. Amei!", escreveu uma. "Belíssimo", disse outra.

De acordo com uma página de fãs especializada em looks de famosos, a peça de roupa foi escolhida para a apresentadora pelo figurinista do programa, Fabio Paiva. O vestido é da marca brasileira Tryia, e se chama Tania Mini Flores. Hoje, ele está disponível para compra no site da grife por R$ 2.669.

A apresentadora ainda se emocionou ao relembrar sua estreia na emissora. "A Globo estava assustada... Veio a moça com os 'cabelos esquisito', tava dizendo no contrato que eu queria fazer ao vivo. E aí não tinha programa ao vivo de variedades na época. Tinha só o Faustão de variedades e o jornalismo. E se ela começar a falar um monte de bobagem, como vamos fazer?".

Antes de chegar a Globo, Ana Maria Braga teve uma importante passagem pela Record, comandando o programa Note & Anote nos anos 1990. Ela ainda contou que, antes da estreia, o Mais Você passou por um treinamento. "Tinha muita gente envolvida", completou ela, elogiando a produção da atração matinal.

CONFIRA FOTO DO VESTIDO DE ANA MARIA BRAGA: