Ana Maria Braga chora ao relembrar receios em sua estreia: 'Globo estava assustada'

Durante o aniversário do ‘Mais Você’, Ana Maria Braga não segurou as lágrimas ao revelar a verdade por trás de sua estreia Globo

Nesta quinta-feira, 26, Ana Maria Braga completa 24 anos à frente do 'Mais Você', uma das principais atrações da Globo. Por isso, a loira aproveitou o programa para relembrar os bastidores desafiadores de sua estreia. Durante a retrospectiva, a comandante não conteve as lágrimas ao revelar uma preocupação da emissora.

Assim que o programa começou, Ana Maria foi aos prantos ao notar que a produção resgatou a antiga vinheta: "Eu prometi que não ia chorar. Parece que eu sou a moça mais chorona que eu já vi na televisão brasileira. As coisas me emocionam. Escutar essa primeira vinheta, foi a abertura de 1999, dá um nó na garganta”, iniciou.

“Tem que ter um negócio [lenços] do lado para eu poder chorar à vontade", disse a loira com lágrimas nos olhos. Foi então que ela relembrou o receio da emissora em colocá-la no ar: “Eu lembro tanto, porque tinha um monte de gente envolvida para o programa entrar no ar. A Globo estava muito assustada”, Ana Maria entregou a verdade por trás de sua estreia.

“Veio uma moça com uns cabelos esquisitos, umas luvas e estava dizendo no contrato que eu queria fazer ao vivo. E aí não tinha programa ao vivo de variedades na época. Tinha só o Faustão e o jornalismo. E se ela começar a falar um monte de bobagem, como vamos fazer? Como é que abre a câmera para uma pessoa que eles não conhecem?”, desabafou.

É dia de festa e muita emoção no #MaisVocê! 24 anos no ar 💖✨🥳 @ANAMARIABRAGApic.twitter.com/7BbogobFrM — gshow (@gshow) October 26, 2023

Apesar das dificuldades, Ana Maria Braga se tornou um sucesso e se consolidou com o título de Rainha das Manhãs desde que estreou na emissora. Vale lembrar que antes de comandar o ‘Mais Você’, a apresentadora já foi responsável por outra atração na Record, o ‘Programa Ana Maria Braga’, que ficou no ar por quase três anos.

Ana Maria Braga é conhecida por sua sinceridade:

Embora a emissora tenha tido alguns receios em deixar Ana Maria Braga para comandar uma atração matinal, a loira caiu no gosto do público com suas opiniões sinceras sobre assuntos diversos. Inclusive, na última quarta-feira, 25, ela não escondeu seu espanto ao descobrir detalhes de um evento luxuosos organizado por Virginia e Zé Felipe.

Enquanto conversava com a Ju Massaoka ao vivo no programa, Ana Maria ficou totalmente chocada ao descobrir o valor estratosférico do bolo encomendado pela influenciadora para comemorar o primeiro aniversário da herdeira mais nova, Maria Flor. Para quem não acompanhou, os artistas investiram R$58 mil no doce artesanal.