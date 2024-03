Saiba o que diz o testamento do ator Matthew Perry, de Friends

O testamento de Matthew Perry, da série Friends, é aberto e revela quem ficará com a fortuna dele

O ator Matthew Perry, que faleceu há quatro meses, deixou um testamento para definir o que será feito com sua fortuna. O astro da série Friends, na qual interpretou o personagem Chandler Bing, listou seus beneficiários e o documento foi aberto nos últimos dias, revelando o destino dos bens do artista.

De acordo com a revista People, ele decidiu que seus pertences deverão ser deixados no fundo fiduciário Alvy Singer Living Trust. E os beneficiários do fundo são o pai dele, John Perry, a mãe, Suzanne Morrison, e as irmãs, Caitlin Morrison e Rachel Dunn. O ator ainda colocou uma cláusula dizendo que qualquer filho que aparecesse não teria direito aos seus bens - vale lembrar que ele não teve filhos.

O artista deixou US$ 1 milhão em bens pessoais - cerca de R$ 4,98 milhões.

A morte de Matthew Perry

O ator Matthew Perry faleceu no dia 28 de outubro de 2023, aos 54 anos, em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele foi encontrado sem vida em uma banheira na área externa da propriedade e o serviço de socorro foi chamado, mas não conseguiu ressuscitá-lo.

O relatório do IML informou que ele faleceu em decorrência dos efeitos agudos da cetamina. Outros fatores que levaram à morte dele foi o afogamento, uma doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina. No final, a morte dele foi considerada acidental.

O QUE É A CETAMINA?

A ketamina ou cetamina é também conhecida como Special K e é um anestésico. No Brasil, ela foi aprovada em novembro de 2020 pela Anvisa como medicamento para depressão, exclusivamente em hospital ou clínica de saúde e na presença de um profissional de saúde.

Por conta de seu efeito, a cetamina é uma das drogas utilizadas no “Boa noite, Cinderela”, de acordo com o Ministério Público do Paraná. Ela tem efeitos alucinógenos, proporcionando ao usuário a sensação de estar fora do seu corpo.