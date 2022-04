Rodrigo Simas relembra inicio da preparação para série de Chitãozinho e Xororó: ''Não tinha ideia de tudo que ainda viveríamos''

Rodrigo Simas lembrou um dos primeiros cliques que fez durante a preparação para viver os irmãos Chitãozinho e Xororó em série

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 13h40

Nesta terça-feira, 5, Rodrigo Simas (30) decidiu usar suas redes sociais para lembrar com carinho do início da preparação para viver um dos protagonistas da série original da Globoplay que contará a história de Chitãozinho (66) e Xororó (63).

O ator publicou um clique onde ele aparece ao lado do irmão, Felipe Simas (29), que também protagonizá-ra a obra, e dos atores mirins, Pedro Tirolli e Pedro Lucas que farão os personagens em sua versão criança.

Na legenda, Rodrigo lembrou com carinho do projeto que já está chegando ao fim de suas gravações: "Essa foto foi dia 10 de novembro de 2021… a gente tava no final do processo de preparação. Eu não tinha ideia de tudo que ainda viveríamos. Acho que posso falar por nós 4. Tivemos essa honra e felicidade de dar vida a José e Durval. Um roteiro baseado na vida e nas canções de Chitãozinho e Xororó. Nós quatro não faríamos NADA se não fosse a união e vontade de toda uma equipe FODA."

"Obrigado Hugo Prata pela liderança e confiança. Queria marcar todos aqui mas não vou conseguir. Amanhã a gente encerra o ciclo das filmagens. Escrevo essa mensagem com a emoção transbordando, o coração acelerado de gratidão e saudade de um projeto que fomos muito felizes.", finalizou ele, agradecendo.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que massa essa foto! Sucesso!", escreveu um. "Que demais! Estou ansiosa!", falou outro. "Tenho certeza que está incrível. Orgulho demais de vocês!", disse um terceiro.

Confira o clique que Rodrigo Simas fez para lembrar do inicio da preparação para a série de Chitãozinho e Xororó: