Rodrigo Santoro exibe bastidores de sua nova série 'Sem Limites': ''Envolveu uma grande equipe''

Rodrigo Santoro exibiu um pouco dos bastidores de sua nova série, Sem Limites

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 14h36

Nesta quarta-feira, 13, Rodrigo Santoro (46) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco dos bastidores da gravação de sua mais nova série, Sem Limites.

O ator publicou um vídeo onde ele aparece ensaiando cenas de luta, fazendo teste de covid-19, lendo roteiros e fazendo um passeio pelos estúdios de gravação do projeto.

Na legenda, ele falou com carinho da trama que conta a história da primeira volta ao mundo: "Sem Limites envolveu uma grande equipe. Para contar a história da primeira volta ao mundo contamos com um time com talentos de todos os cantos do mundo. Muito obrigado a todos que tornaram essa série possível. Assista hoje no Prime Video".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Sensacional a série!", disse um. "Estou amando!", escreveu outro. "Série maravilhosa, atores incríveis, parabéns para todos", falou um terceiro.

Confira o vídeo de Rodrigo Santoro exibindo os bastidores da série Sem Limites: