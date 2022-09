Rodrigo Santoro entra para o elenco de série derivada de 'Teen Wolf'

Ator Rodrigo Santoro vai integrar o elenco de 'Wolf Pack', série derivada de 'Teen Wolf'

14/09/2022

É do Brasil! Rodrigo Santoro (47) vai integrar o elenco de Wolf Pack, uma série derivada de Teen Wolf, que será produzida pela Paramount+.

Segundo a revista Variety, a produtora oficializou o ator no elenco nesta quarta-feira, 14. E Rodrigo vai estrelar a série ao lado de Sarah Michelle Gellar, Chloe Rose Robertson, Tyler Lawrence Gray, Armani Jackson e Bella Sheperd.

Na trama, Rodrigo Santoro vai interpretar Garret Biggs, um guarda florestal e pai adotivo dos adolescentes protagonistas. Segundo a descrição do personagem: "Garret Biggs guarda segredos obscuros e suspeita de quem questiona seu relacionamento com seus filhos".

A série Wolf Pack, que ainda não tem data de estreia prevista, contará a história de um grupo de adolescentes que vai enfrentar um grande mal na floresta. A trama é um spin-off da série Teen Wolf, que foi exibida entre 2011 e 2017.

