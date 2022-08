Rodrigo Faro mostra 'troca de pele' para viver Silvio Santos em filme

Apresentador Rodrigo Faro chocou ao mostrar pele fictícia usada para se transformar em Silvio Santos em filme

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 09h11

O apresentador Rodrigo Faro (48) viverá Silvio Santos (91) nos cinemas, no filme Sequestro. Em sua rede social, o comunicador da Record TV compartilhou nesta quarta-feira, 03, mais uma foto dos bastidores se transformando no dono do baú.

Dessa vez, o esposo de Vera Viel (46) impressionou ao surgir tirando a pele fictícia que usou para ficar mais parecido com o dono do SBT.

"Trocando de pele… Última semana de filmagem… Silvio Santos... Aguardem!", contou Rodrigo Faro sobre o trabalho que contará o episódio em que o empresário foi sequestrado em 2001.

Ainda recentemente, Rodrgio Faro mostrou mais de como é feita a transformação para ficar com a aparência próxima do dono do baú. Na ocasião, ele exibiu um pouco do passo a passo e comentou que a maquiagem dura mais de 2 h e meia.

Em outro momento, ele ainda compartilhou um clique vestido de pijama, mas ainda não revelou como ficou o seu rosto de Silvio Santos.

Rodrigo Faro mostra 'troca de pele' para viver Silvio Santos; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Rodrigo Faro teria levado bronca na Record por imitar novela da Globo

Recentemente, correu o boato de que Rodrigo Faro teria sido chamado atenção na Record TV após fazer um vídeo com a esposa, Vera Viel, imitando uma cena da novela Pantanal, da Globo. Segundo o site NaTelinha, o vídeo não teria pegado bem na emissora do bispo e Rodrigo Faro teria ouvido um sermão para ele divulgar as novelas da casa e não da concorrência.

Mesmo após a suposta puxada de orelha, o apresentador não apagou a publicação de sua rede social. "Aqui a fivela é de respeito né @veraviel", disse ele brincando com a cena de Pantanal.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!