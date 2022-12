Roberto Justus aparece fantasiado ao lado das filhas mais novas

O apresentador Roberto Justus surgiu nas redes sociais com uma fantasia divertida, junto à suas duas filhas mais novas

Roberto Justus (67) surpreendeu seus fãs na última terça-feira, 20, ao aparecer em seu Instagram com uma fantasia hilária! O apresentador, que recentemente descobriu um câncer na bexiga após exames de rotina, compartilhou um momento em família.

Para trazer alegria ao dia a dia, o famoso divulgou uma imagem em seu Instagram junto com as suas filhas mais novas, Rafaella (13) e Vicky (2). Os três apareceram fantasiados com inspiração na animação Peppa Pig. Ele surgiu vestido de pintinho junto com Vicky, enquanto Rafa se vestiu de porquinha rosa.

"Não basta ser pai! Tem que se envolver na brincadeira. Kkk", escreveu Justus.

A mãe de Vicky, Ana Paula Siebert, comentou um:"Eu amoooo" e "o significado de: eu venci em 2022" no post. Já Rafinha é filha dele com a ex-mulher, a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Roberto Justus volta a jogar tênis em meio a tratamento contra câncer na bexiga

Roberto Justus foi diagnosticado com um câncer na bexiga, após um exame de rotina. No meio deste tempo, ele conseguiu voltar a praticar tênis e compartilhou em suas redes comemorando a conquista! Na legenda da publicação, ele escreveu uma mensagem demonstrando o amor que sente pelo esporte e como está realizado em poder voltar a praticar.

“Voltar, mesmo que de leve ao esporte que eu amo, foi uma emoção muito especial... Coming back!”, disse. O famoso divulgou em seu Instagram uma imagem na quadra, com a raquete em mãos em um dia ensolarado, em um look esportivo e um sorrisão!