Roberto Justus volta a jogar tênis em meio a tratamento contra câncer na bexiga

Apresentador Roberto Justus descobriu doença durante check-up anual aos 67 anos de idade

O apresentador e empresário Roberto Justus (67) celebrou em suas redes sociais a volta que fez ao tênis! Sem praticar o esporte desde que descobriu o câncer em sua bexiga após exames de rotina, o famoso mostrou para seus seguidores que está de volta ao esporte, mesmo que de forma leve.

“Voltar, mesmo que de leve ao esporte que eu amo, foi uma emoção muito especial... Coming back!”, escreveu ele na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Na foto, ele aparece em pé, ao lado da rede que divide a famosa quadra de tênis ao meio, com um look bem casual esportivo e uma raquete na mão.

Em seus comentários, amigos e seguidores ficaram felizes pela conquista do apresentador, que aos poucos retorna à vida normal. “Ahhhh que alegria! Me emocionei aqui! Viva a Vida!”, escreveu a mãe de sua filha, Ticiane Pinheiro. “Que felicidade! Você merece! Logo logo estará jogando todos os dias”, celebrou a sua filha, Rafa.

Veja a publicação do apresentador e empresário Roberto Justus mostrando que está de volta às quadras de tênis:

Roberto Justus realiza a primeira sessão de quimioterapia após descobrir câncer na bexiga

Em novembro deste ano, Roberto foi diagnosticado com câncer na bexiga. A descoberta da doença aconteceu durante um check-up anual.

"Quem me conhece sabe que sou super regrado, sou uma pessoa que se cuida demais. Nunca tive nenhum vício, nunca fumei cigarro, não bebo álcool, etc., mas mesmo assim estou sujeito a ter qualquer tipo de coisa, obviamente, que qualquer um pode ter. Durante um check-up que faço rigorosamente em dia, todos os anos, descobri um divertículo na bexiga, um cisto que tinha uma coisa sólida dentro", contou o apresentador na época através de um vídeo postado em seu Instagram.

Justus contou, então, que mesmo sem saber ainda do que se tratava, foi orientado por seu médico a retirar o tumor o mais rápido possível. No último dia 10, ele iniciou o tratamento de quimioterapia. Ele precisará passar por oito sessões de caráter preventivo, já que foi submetido à uma cirurgia para a retirada do tumor maligno.