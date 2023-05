Reynaldo Gianecchini se acidenta nas gravações de ‘Bom dia, Verônica’: “Apanhando”

Reynaldo Gianecchini dá susto nos fãs e mostra que se machucou feio ao interpretar o vilão ‘Mathias’ na terceira temporada de ‘Bom dia, Verônica’

O ator Reynaldo Gianecchini (50) não teve tanta sorte ao voltar a interpretar o personagem ‘Mathias’ na terceira temporada da série da Netflix ‘Bom dia, Verônica’. É que o ator acabou se acidentando durante as gravações e mostrou que se machucou feio com uma publicação em seu perfil oficial do Instagram na manhã desta sexta-feira, 26.

Com uma selfie no espelho, Reynaldo deu um susto nos fãs ao levantar o braço para mostrar que ganhou um hematoma gigantesco na região do cotovelo: “Tá tranquilo”, ele brincou na legenda e marcou o perfil do serviço de streaming responsável pela série que o artista estrela ao lado das atrizes Tainá Müller (40) e Klara Castanho (22).

Nos comentários, os fãs do artista desejaram melhoras e mostraram que estão ansiosos para saber a trama da nova temporada: “Ansiosa para ficar com raiva de você novamente”, brincou uma seguidora. “Mathias apanhando e metade da população fica feliz”, outra fez piada sobre o personagem de Gianecchini. "Um beijinho pra sarar", escreveu outra admiradora.

Recentemente, o ator também deu mais um spoiler da série ao publicar um selfie com os cabelos brancos tingidos enquanto interpretava o vilão: “Só sei que cansa ser Mathias Carneiro, viu? Mas é bom!”, o Reynaldo brincou na legenda da publicação, que levou os fãs do programa a loucura. Tainá, a intérprete de Verônica também provocou: “Imagino, depois da cena de ontem”, ela comentou.

Reynaldo Gianecchini fala sobre sua sexualidade:

Em uma entrevista no programa Conversa com Bial, da Globo, o ator Reynaldo Gianecchini abriu mais detalhes sobre sua orientação sexual. O artista revelou que se identifica com a sexualidade fluida. Ele ainda revelou que se aprofundou mais na comunidade LGBTQIA + ao participar da montagem teatral A Herança. Confira a entrevista!