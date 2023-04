Reynaldo Gianecchini fala sobre sua sexualidade: 'É fluída'

Reynaldo Gianecchini reflete sobre a sua relação com a sexualidade e diz que é simpatizando da comunidade LGBTQIA+

O ator Reynaldo Gianecchini (50) contou sobre a sexualidade em uma entrevista no programa Conversa com Bial, da Globo. Em cartaz com a peça A Herança, ele contou que a montagem teatral o ajudou a conhecer mais a comunidade LGBTQIA+. O artista ainda contou que se identifica com a sexualidade fluída.

"Essa peça, eu sabia da importância pra mim de viver esse processo, de adentrar um pouco mais com um olhar mais atento, mais generoso para essa comunidade LGBT, que eu sempre fui muito simpatizante e eu mesmo já falei que a minha sexualidade é fluida, eu circulo muito bem ali, mas nunca me adentrei, no sentido assim, nunca fui frequentador de bares gays, boates...E não por nada, talvez eu não me via ali, escrito na testa, 'sou gay', sempre me achei amplo e aí achava estranho estar num lugar que todo mundo tava aparecendo na testa", afirmou ele.

E completou: "Precisei passar por esse processo na peça, eu queria abrir a minha mente, ver tudo dessa comunidade. Aprendi muito. Como é importante essa comunidade ter que se afirmar, ter a sua indentidade. Eles tiveram que lutar para sobreviver. Não é à toa que tem uma Parada Gay".

Reynaldo Gianecchini se afasta da TV para mergulhar em nova fase: "Curtindo experimentar"

Reynaldo Gianecchini tem mostrado toda a sua versatilidade ao emendar um projeto atrás do outro nos últimos anos. Entrando em uma nova fase de sua carreira, agora o artista estreia no teatro com a peça 'A Herança'.

De autoria do dramaturgo estadunidense Matthew López, a montagem aborda a temática LGBTQIA+ e fala sobre o surgimento do HIV/Aids. Em sua versão brasileira, a peça será dirigida por Zé Henrique e conta em seu elenco, além de Reynaldo Gianecchini, com Bruno Fagundes (33).

"A peça é sobre a comunidade LGBTQIA+ e ela fala de uma forma muito sensível sobre essa comunidade, acho super importante. E eu e o Bruno abraçamos [o trabalho] por mil razões, para tentar humanizar também", disse ele em entrevista à CARAS Brasil.