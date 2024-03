Repórter do É De Casa, Marcos Paiva é demitido: ‘Novo capítulo’

O repórter Marcos Paiva, que trabalhava em afiliada da Globo, se despediu da emissora de TV após 18 anos de trabalho

O repórter e apresentador Marcos Paiva, que trabalhava na TV Tem, afiliada da Globo, foi demitido após 18 anos de trabalho. Ele deixou a emissora de TV e fez um texto de despedida nas redes sociais para agradecer pelo caminho que traçou no trabalho.

O profissional ficou conhecido nacionalmente por suas participações irreverentes no programa É De Casa, da Globo, no qual fazia reportagens em locais diferentes e sempre com muita animação. Na TV Tem, que é exibida no interior de São Paulo, ele comandava o programa Revista de Sábado. Em seu recado de despedida, ele não revelou o motivo da saída da emissora.

"Chegou a hora da despedida. Hoje me despeço de uma jornada que definiu uma era da minha vida, o Revista de Sábado. Foram 10 anos incríveis, onde cada sábado era uma nova aventura, uma nova história, um novo encontro. Este programa não foi apenas parte da minha rotina, ele se tornou parte de quem sou. Viajamos juntos por mais de 300 cidades do interior de São Paulo, e em cada uma delas, deixamos um pedaço do nosso coração e trouxemos conosco a essência daquelas terras e de seu povo. Tive o privilégio de fazer grandes amigos, de compartilhar risadas e momentos que agora se tornam memórias preciosas", disse ele.

E completou: "À TV TEM, minha casa por 18 anos, meu coração transborda gratidão. Agradeço a cada diretor que me apoiou e acreditou no meu trabalho. Vocês foram os pilares que sustentaram essa bela trajetória. À minha equipe, vocês são a verdadeira força do Revista de Sábado. Cada um de vocês é parte integral deste sucesso. Continuem brilhando e levando essa excelência adiante. E agora, um novo capítulo se inicia. É hora de dedicar-me à minha família, de construir novas histórias e de descobrir novos desafios. Obrigado a todos que fizeram parte desta viagem. Que venham os próximos desafios e aventuras! Com carinho, Marcão".

A TV Tem informou que o programa Revista de Sábado sairá do ar por um tempo para passar por reformulação e retornar em 2025.

Confira o post dele: