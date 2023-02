Repórter da Globo chora durante cobertura da tragédia no litoral de São Paulo

O repórter Walace Lara, da Globo, ficou muito emocionado ao relatar o que viu nas regiões afetadas pelas chuvas no litoral de São Paulo: 'É inacreditável'

O repórter Walace Lara, da Globo, chorou durante a cobertura da tragédia que atingiu o litoral de São Paulo por causa das fortes chuvas. Durante uma conversa com a apresentadora Sabina Simonato, ele não segurou as lágrimas e a emoção ao relatar o que viu na região enquanto buscava informações para os telespectadores.

O jornalista ficou visivelmente com a voz embargada e com lágrimas nos olhos ao desabafar sobre a tragédia na região. “Desculpa, eu vou respirar e vou falar. Eu estive ontem em uma comunidade em Topolândia, em São Sebastião, onde tem pelo menos 100 pessoas voluntárias trabalhando, tirando lama de dentro das casas. Uma situação muito difícil para a gente ver, acompanhar, as cidades não têm estrutura. É tudo muito difícil, muito complicado”, disse ele.

E completou: “É difícil ouvir um depoimento como a gente ouviu agora e não se emocionar. Cobrar 93 reais em um litro de água? Na situação que nós estamos aqui? É inacreditável”.

Então, Sabina Simonato apoiou o colega no momento de emoção. “Ele está muito emocionado, são muitas as vítimas e as mortes”, disse ela, e continuou: “Walace, obrigada pelas informações. E o seu gesto, essa sua emoção mostra o quão ser humano o Walace é. Ele é um repórter daqueles que a gente dá nota 10. Nas primeiras horas do anúncio da tragédia, o Wallace Lara foi em direção ao que aconteceu”.

Emoção de Walace Lara repercute nas redes sociais

Os telespectadores da Globo ficaram comovidos com a emoção de Walace Lara durante a reportagem e comentaram nas redes sociais. Confira algumas reações:

Ver um repórter experiente como Wallace Lara se emocionando com a situação das pessoas no litoral é impactante.

Jornalismo deve ser imparcial, mas tem horas que a humanidade supera o esperado do profissionalismo, e tá tudo bem.

Não se mobilizar com a dor é que é triste — Eli, analista de BBB 🍪 (@elimafra) February 21, 2023

O @WalaceLara emocionadíssimo fazendo a cobertura da tragédia do litoral norte de São Paulo.

Indagando com a atitude dos caiçaras que estão cobrando até 98 reais por um litro de água.

O homem segue tirando todo tipo de proveito da desgraça humana. — Marilu 🚩🚩☀️🍀 (@MariluPamc) February 21, 2023

#SP1 Walace Lara, extremamente experiente, mas humano!

Admiro demais seu trabalho @WalaceLara — Amorim Lopes (@AmorimLopes4) February 21, 2023

Pra quem pensa que repórter não expressa sentimentos, WALLACE LARA indignado mostrando que repórter tem coração... — Observador (@edmobil) February 21, 2023