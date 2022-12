Repórter da Globo, Carol Barcellos se emociona ao se despedir da Copa do Mundo

Carol Barcellos reflete sobre o fim da Copa do Mundo do Catar e aparece emocionada em telejornal da Globo

A repórter Carol Barcellos ficou emocionada ao falar sobre o fim da cobertura da Copa do Mundo do Catar, que teve a Argentina como a campeã no último domingo, 18. Nesta segunda-feira, 19, e la participou do telejornal Bom Dia Brasil, da Globo, e ficou com lágrimas nos olhos ao refletir sobre o fim do mundial .

"Essa Copa teve polêmica desde o início e os olhos do mundo não se fecharam para isso, muito pelo contrário, pois a competição trouxe ainda mais atenção. Mas a Copa trouxe muito mais do que isso, pois ela promoveu o encontro, promoveu a troca… Foi uma Copa de muitos recordes, de muitas marcas alcançadas e isso mostra a força do futebol encontrada aqui. Eu acho que, muito mais do que os números e todas essas marcas, o mais forte, o que a gente não esquece, é tudo aquilo que a gente sente, o que vivemos, o que experimentamos aqui", disse ela.

Então, ela completou sobre o fim do trabalho no Catar. "É curioso, mas o sentimento já é de saudade. Essa é a minha última entrada diretamente aqui do Catar. Eu quero dizer muito obrigado a toda equipe do ‘Bom Dia Brasil’ e também a vocês que também fizeram parte dessa jornada, que foi essa Copa do Mundo", comentou ela, que já estava visivelmente emocionada. "Foi uma alegria muito grande poder fazer parte dessa história, poder fazer esse trabalho. Eu quero deixar aqui o meu bom dia e uma boa semana para a gente".

Assim, a apresentadora Mariana Gross apoiou a amiga e a elogiou. "Carol, parabéns pelo seu trabalho aí no Catar!", contou.

Carol Barcellos exibe foto inédita com o marido

A repórter Carol Barcellos encantou seus fãs ao mostrar uma foto inédita com o marido, André Vianna. Durante o período em que ficou no Catar, ela celebrou o aniversário do amado com um recado nas redes sociais. Mesmo de longe, ela fez questão de demonstrar o seu amor publicamente.

“Dia dele! Sorte a minha. O tanto todo que tenho pra te dizer, só pelo celular. Porque é tanto. Tanto tudo... Que poderia escrever a Copa acabar”, disse ela ao mostrar uma foto dos dois na praia. Eles estão casados desde janeiro de 2022, quando subiram ao altar em uma praia de Alagoas.