Renata Vasconcellos curte domingão de sol ao lado de Maju Coutinho: “Amizade de milhões"

Em clique raro, Renata Vasconcellos posa ao lado da amiga, apresentadora Maju Coutinho, em dia de folga no Rio de Janeiro

Neste domingo, 28, a âncora do Jornal Nacional, a apresentadora Renata Vasconcellos (50) mostrou que nem só de trabalho vive o jornalista. Em um momento de lazer e descontração, a contratada da Globo dividiu com os seus seguidores através das redes sociais que aproveitou o dia de folga ao lado da amiga e também jornalista, Maju Coutinho (44).

Em um carrossel de fotos publicado no Instagram, Renata apareceu deitada na grama na companhia da apresentadora do Fantástico, enquanto aproveitavam a tarde ensolarada no Rio de Janeiro. "Recarregando as energias em boa companhia", escreveu Renata Vasconcellos na legenda da publicação, que logo recebeu uma enxurrada de reações dos admiradores.

“Quero ser amigo de vocês, por favor", "Lindas, aproveitem o dia que tá bem gostoso", "Que fofas. Literalmente uma amizade de milhões",”Lindas! Sentimos a energia boa de longe!”, “Luxo de amizade”, disseram alguns fãs.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RENATA VASCONCELLOS:

Renata Vasconcellos fala da parceria com William Bonner

A apresentadora Renata Vasconcellos contou a história de um momento marcante de sua trajetória ao lado do colega de trabalho William Bonner. No programa Conversa com Bial, da Globo, ela contou sobre a parceria deles durante a cobertura da pandemia de Covid-19. “Me lembro que quando começou [a pandemia], o Bonner me ligou e perguntou: 'Renata, você está preparada?', e eu respondi 'estou'. Então, ele disse 'vamos juntos'. Então suspendemos folgas, finais de semana, estávamos juntos”, disse ela.

E ela completou sobre a época desafiadora de trabalhar na pandemia. “Foi o momento mais difícil da minha carreira, assistir à mobilização dos cientistas, médicos para salvar vidas e ao mesmo tempo combater as fake news; a desinformação deliberada foi uma tempestade perfeita. A responsabilidade era passar a informação e, ao mesmo tempo, tranquilizar as pessoas, dizer que aquilo ia passar, mas de uma forma responsável”, contou.