Renata Lo Prete surpreende ao surgir de tênis no jornal: ''Deve ter esquecido''

Apresentadora Renata Lo Prete viralizou na internet ao trocar de sapato durante comando do 'Jornal da Globo'

A apresentadora Renata Lo Prete, do Jornal da Globo, surpreendeu os telespectadores na madrugada da sexta-feira, 30, ao quebrar um protocolo de estilo dos âncoras. A jornalista apareceu de tênis durante o comando do programa e chamou a atenção.

Usando o look mais sério, que condiz com os assuntos do jornal, a comunicadora pegou a todos de surpresa ao aparecer com um calçado esportivo nos pés. Mas, ela não ficou muito tempo com o tênis confortável, porque logo ela trocou e colocou sapatos mais "sérios".

A troca do tênis para calçado social, de bico com salto, viralizou na internet e mais uma vez a jornalista caiu no gosto dos internautas com seu carisma. "Libera o tênis da Re", pediram. "Eu fico impressionada com a classe dessa mulher e não falo sobre roupa.... Seja de tênis, de salto, no frio ou no calor... Ela transparece elegância da alma", comentou uma fã. "Gente a mulher fica trancada o dia todo no estúdio fica pra lá e pra cá deve ter esquecido de tirar o tênis", observou outro sobre a rotina intensa da jornalista.

William Bonner e Renata Vasconcellos quebram o protocolo em homenagem ao Pelé

No encerramento do Jornal Nacional, da Globo, na noite desta quinta-feira, 29, os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos quebraram o protocolo. Os dois têm o costume de encerrarem o telejornal sentados em suas cadeiras. Porém, nesta noite de luto, os comunicadores ficaram em pé como forma de respeito e homenagem ao ídolo do futebol.

Logo no final do JN, Renata e Bonner apareceram lado a lado e em pé no cenário do programa. Em silêncio e sem dar o tradicional 'Boa Noite', o programa terminou ao mostrar uma foto de Pelé ao fundo da redação de jornalismo da emissora.