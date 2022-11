Relembre os 10 momentos marcantes da Família Real presentes na quinta temporada de “The Crown”

A nova temporada de The Crown cobriu eventos marcantes da Família Real britânica como a separação de Príncipe Charles e Princesa Diana e o incêndio no Castelo de Windsor

Nesta quarta-feira, 9, chegou à plataforma de streaming Netflix a quinta e nova temporada da série "The Crown" que se inspira na vida da Família Real britânica.

A nova temporada pega os anos 90, que foram os mais conturbados para a vida da monarquia britânica indo de divórcios ao incêndio no Castelo de Windsor. Relembre alguns momentos marcantes para a realeza britânica que estão presentes na nova temporada de "The Crown".

Alerta: Contém spoilers da nova temporada de "The Crown"!

A amiga de Príncipe Phillip

Em um dos episódios, Príncipe Phillip começa a se aproximar de Penny Knatchbull, esposa do seu afilhado Lord Ramsey. A amizade entre o marido da Rainha Elizabeth II e Penny começou após a moça perder sua filha Lenora, de cinco anos.

O Príncipe começou a levar Penny em passeios de carruagem, para animar os espíritos. Apesar de se tratar apenas de uma amizade, a Rainha Elizabeth II não teria gostado da aproximação de seu marido a uma moça 32 anos mais nova.

Diana coopera com livro

A Princesa Diana ajudou o jornalista Andrew Morton a escrever um livro sobre sua vida. Por meio de seu amigo Dr. James Colthurst, Diana deu detalhes sobre os bastidores da Família Real britânica e os problemas que passava na época. O livro “Diana: Sua verdadeira história em suas próprias palavras”, foi lançado em 1992, cinco anos antes de sua morte.

Assim como sua mãe, Príncipe Harry promete lançar um livro em breve contando alguns detalhes sobre sua família e sua decisão de deixar a monarquia em 2020.

Princesa Diana conhece novo amor

A cena mostrada do encontro de Princesa Diana com Mohamed Al-Fayed, pai de seu futuro namorado Dodi Al-Fayed, foi ficcional e criada para criar mais drama em “The Crown”. Porém, o que é verdade é que Diana e Dodi Al-Fahed se conheceram em 1986, quando a Princesa ainda era casada com Príncipe Charles.

Em 1997, ano de sua morte e já separada de Charles, Diana se reencontra com Dodi e os dois começam a se relacionar romanticamente.

Incêndio em Windsor

Em 1992, o Castelo de Windsor pegou fogo após uma lâmpada com defeito atear fogo às cortinas da Capela da Rainha Victoria.

A Rainha Elizabeth II não estava no Castelo quando o incêndio ocorreu, mas seu filho, Príncipe Andrew tentou conter o fogo e salvar obras de arte.

A separação de Príncipe Charles e Diana

Em dezembro de 1992, foi anunciada a separação de Príncipe Charles e Princesa Diana após um casamento de 11 anos.

Quem anunciou o divórcio dos pais dos Príncipes Harry e William foi o Primeiro-Ministro da época, John Major.

Ligação entre Príncipe Charles e Camilla

Em 1993, uma ligação telefônica íntima entre o Príncipe Charles e Camilla Parker, sua atual esposa e Rainha Consorte, foi vazada aos tabloides.

Na ligação telefônica, o então Príncipe dizia coisas de cunho sexual como que queria “morar nas calças” de Camilla.

Príncipe Charles admite traição

Em 1994, Príncipe Charles veio à público e confirmou que havia traído sua então esposa Princesa Diana com Camilla- Parker.

No documentário especial para a televisão britânica, o atual monarca do Reino Unido, dizia que foi fiel à Diana “até ficar claro que o casamento estava inevitavelmente quebrado”.

O vestido da vingança

Na noite em que Charles admitia a traição na televisão, Diana apareceu nas manchetes dos jornais vestindo o que ficou conhecido como o “vestido da vingança”.

Quebrando os protocolos de vestimenta da Família Real, a Princesa apareceu usando um vestido preto curto decotado que deixava as pernas à mostra e tinha uma longa cauda.

A vez de Diana

Em novembro de 1995, seria a vez de Princesa Diana abrir o jogo em entrevista. A Princesa conversou com o apresentador da BBC Martin Bashir e deu detalhes sobre sua vida pessoal.

Foi nesta entrevista que Diana vociferou uma de suas frases mais lembradas: “Éramos três neste casamento, então estava um pouco cheio”.

Príncipe Charles e Diana finalizam o divórcio

Apesar do acerto de contas entre Charles e Diana ao final da série ser fictício, o que é real pe que o divórcio entre o Príncipe e a Princesa demorou para ser finalizado.

Mesmo anunciando a separação em 1992, o processo só foi finalizado em 1996, um ano antes da morte de Diana.