Regis Danese sofreu grave acidente de carro meses antes de cantar no Domingão; relembre

Grande nome da música Gospel, Regis Danese passou cerca de 20 dias internado após acidente

Um dos maiores nomes da música gospel brasileira, Regis Danese (50) é um dos convidados do Domingão com Huck deste domingo, 12. Meses antes de subir ao palco para cantar e conversar com Luciano Huck (52), o músico sofreu um grave acidente de carro. Relembre a seguir.

Regis Danese sofreu o acidente em 30 de agosto. Na ocasião, ele estava no veículo com o irmão, Daniel, a caminho de um show na cidade de Ceres, em Goiás, quando perdeu o controle do volante e foi surpreendido por um caminhão que colidiu de frente com a sua caminhonete.

O acidente aconteceu na rodovia BR153, também conhecida como Transbrasiliana. O automóvel do artista ficou totalmente destruído e ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Regis Danese sofreu fraturas em três costelas, tórax e punho. O artista passou 20 dias internado, e precisou fazer algumas cirurgias para se recuperar e recebeu alta em 19 de setembro.

Na época, ele lançou a música Quero Queimar por Ti. Segundo a equipe dele divulgou na época, a data de lançamento da canção já era prevista antes do acidente. A faixa faz parte do DVD que o cantor gravou na Igreja Videira, em Uberlândia (MG) no dia 13 de junho.

No Domingão com Huck, o artista sobe ao palco para cantar seus sucessos e também conversar sobre sua vida e carreira como cantor e compositor. Em seu perfil do Instagram, ele contou a novidade aos mais de 1 milhão de seguidores. "Não perca porque está muito emocionante."

