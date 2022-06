Regina Casé surge ao lado de elenco e direção de seu mais novo projeto: ''Nosso primeiro dia foi maravilhoso!''

Regina Casé publicou um clique encantador ao lado do elenco e da direção de seu novo projeto, mostrando como foi o primeiro dia de trabalho

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 19h40

Nesta quarta-feira, 8, Regina Casé (68) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi o seu primeiro dia de trabalho em um novo projeto.

A atriz publicou um clique onde ela aparece com um buque nas mãos, ao lado deLetícia Colin (32) e Sophie Charlotte (33) que fazem parte do elenco e também com Nathalia Santos e Moyra, que fazem parte da direção, enquanto se divertiam muito.

Na legenda, Regina falou com carinho do início de mais um projeto: "Nosso primeiro dia foi maravilhoso! Estava contando os minutos pra encontrar Letícia Colin e Sophie Charlotte (que me trouxe essas flores lindas de seu jardim!). A surpresa boa foi reencontrar Nathalia Santos que trabalhava comigo no Esquenta agora como assistente de direção e Moyra na preparação corporal!"

Em seguida, ela aproveitou para elogiar a equipe que conta com pessoas PCD: "Para quem está empenhada no anti capacitismo estar numa reunião com 8 pessoas e duas delas serem PCDs é muito animador! Nath e Moyra ,obrigada pelas transformações que já trouxeram pra nossa equipe que ainda não tinha trabalhado com pessoas cegas e já estamos todos aprendendo muito! Viva a diversidade!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Ai que coisa mais linda!", escreveu um. "Que momento! Vai ser lindo!", falou outro. "Que arraso!", disse um terceiro.

Confira o clique de Regina Casé durante o primeiro dia de seu novo trabalho: