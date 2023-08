Regiane Alves recebe carinho de sua parceira em 'Vai na Fé': ''Era pra ser''

Sucesso como Clara em 'Vai na Fé', atriz Regiane Alves ganha declaração de seu par romântico, Priscila Sztejnman, na reta final da novela

Na manhã desta terça-feira, 08, a atriz Regiane Alves participou do programa Encontro e bateu um papo com a apresentadora Patrícia Poeta. Na reta final da novela das sete da Globo, Vai na Fé, na qual vive Clara, a artista foi surpreendida com um recado de sua parceira na trama de Rosane Svartman.

A intérprete de Helena no folhetim, Priscila Sztejnman gravou um vídeo para a colega de trabalho, que se tornou uma grande amiga. As personagens das duas conquistaram o carinho do público por conta da representatividade.

"Eu acho que a gente nunca ficou tanto tempo sem nos vermos desde que a gente começou esse processo. Então assim, estou morrendo de saudade de você, tô doida para gente se ver na sexta-feira e assistir o capítulo juntas", iniciou ela.

"O último capítulo da nossa jornada de Clara e Helena. Um beijo gigante, te amo muito, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela Clara, parabéns pela mulher incrível que você é. Eu só tenho a agradecer, foi muito bom, né? Era pra ser nossa parceria e você tá de parabéns por mais um trabalho lindo na sua carreira", declarou Priscila.

Regiane também elogiou a atriz. "Eu brinquei com ela nos últimos dias de gravação: 'a gente nem passa mais a cena, né? A gente só quer conversar da vida, só quer fofocar'", recordou, aos risos. "Além de uma atriz, ela é uma autora linda! Eu ia fazer um trabalho dela na televisão, que acabou sendo cancelado... Então, realmente, o universo nos juntou no melhor momento e da melhor forma possível. Mas além de um trabalho, eu ganhei uma amiga... Todo encontro de uma novela é como se formasse uma família", disse ainda.

MÃE!!!! A Regiane falando um pouco do carinho que recebe do público, linda demais!!!



REGIANE ALVES NO ENCONTRO pic.twitter.com/k3HPKBgaGp — QG Regiane Alves (@QGdaRegiane) August 8, 2023

A Priscila mandou um recadinho pra Regiane no encontro, a amizade de milhões!!!



REGIANE ALVES NO ENCONTRO pic.twitter.com/ZWdiFD7b9U — QG Regiane Alves (@QGdaRegiane) August 8, 2023

Regiane Alves curte viagem de férias com os filhos

Após o fim das gravações de Vai na Fé, a atriz Regiane Alves aproveitou as férias na companhia de seus filhos! Nas redes sociais, ela publicou fotos da viagem.

Em Bariloche, na Argentina, a artista posou ao lado dos filhos, João Gabriel, de 9 anos, e Antonio, de 7, ambos frutos de seu relacionamento com o diretor João Gomez, filho caçula de Regina Duarte.

Nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu em estação de esqui com os meninos. "Conseguimos um dia de sol em Bariloche. Primeiro dia de esqui deles", disse. Em outro post, ela mostrou que visitaram uma pista de patinação. "Dia de chuva por aqui, a gente se vira para alegrar eles. E a mamãe aqui vai junto", escreveu Regiane.