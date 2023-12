Ramiro de Terra e Paixão, ator expõe situação indelicada dos bastidores: "Fui desacreditado"

Em entrevista à CARAS, Amaury Lorenzo refletiu sobre sucesso de Terra e Paixão e revelou detalhes dos bastidores da novela

Com pouco mais de 25 anos de carreira, o ator Amaury Lorenzo (38) viu sua vida dar uma verdadeira repaginada desde a estreia da novela Terra e Paixão, da TV Globo. Em entrevista à CARAS, ele conta que o personagem o fez superar obstáculos, até mesmo dentro da própria emissora.

Pouco conhecido por trabalhos na televisão, Amaury disse que no início das gravações da novela chegou a duvidar de seu talento. "Mesmo com todos os perrengues, nunca pensei em desistir. Mas quando a gente começou a gravar a novela, tivemos um estresse e eu pensei nisso, fui desacreditado", lembra.

O artista ainda continuou dizendo que vivenciou uma situação indelicada com um colega de elenco, o qual fez ele passar por uma provação. "Alguém disse para mim: ‘Você não é capaz, não está fazendo bem’ e era alguém importante dentro da novela", disse.

"Mas, com o passar do tempo, fui mostrando para essa pessoa que sou bom, sim. Tive o elenco que me abraçou, a direção inteira da novela, o próprio Walcyr Carrasco. São as dificuldades da vida que a gente vai superando. E, quando a novela estreou, inclusive quem disse que eu não ia conseguir, acabou tendo que admitir que estou indo bem", revela.

Mas apesar dos momentos de insegurança, Amaury conta que já imaginava que os personagens Kelvin e Ramiro poderiam atrair o carinho do público. Segundo ele, a trama do casal tem sido feita com amor e, por conta disso, seria inevitável não tocar o coração do público.

"A gente já imaginava que iria tocar o público porque a gente está falando de amor. É óbvio que tem algumas pessoas que são mais conservadoras, a gente está vivendo um momento delicado no nosso País de destituição do direito das pessoas LGBTQIA+ a casarem e por aí vai. Mas, a partir da estratégia de fazer esse casal com amor, você vai chegando às pessoas mais resistentes e elas vão entendendo que eles não estão fazendo mal a ninguém, são dois indivíduos se amando. A novela, para além dessa função do entretenimento, tem um componente social importante", declara.