Quem é Thiago Oliveira, o possível substituto de Manoel Soares no Encontro?

Jornalista, Thiago Oliveira foi apontado como possível substituto do apresentador Manoel Soares

O jornalista Thiago Oliveira é o nome apontado para possivelmente substituir o apresentador Manoel Soares no programa Encontro. O nome do comunicador ficou em alta nesta terça-feira, 16, após a notícia de que o parceiro de Patrícia Poeta deixaria a apresentação do programa matinal da Globo.

Atualmente, Thiago Oliveira é uma das celebridades participantes do quadro Dança dos Famosos , atração do programa Domingão com Huck. Além disso, ele também trabalha como apresentador no programa É de Casa, que vai ao ar nos sábados, também na emissora. Ele é casado com a influenciadora Bruna Matuti, com quem espera o nascimento de Ella, sua primeira filha.

Formado em jornalismo, ele começou a trabalhar em uma rádio no período da madrugada. No primeiro emprego, ele entrevistou a apresentadora Sônia Abrão, que o convidou para trabalhar na Record, no programa Sônia e Você. Ele aceitou o convite e ficou na emissora até o ano de 2006, tendo oportunidade de entrevistar grandes nomes como Silvio Santos.

Depois, ele passou a trabalhar na TV Gazeta, no programa Best Shop TV, em que vendia itens pela televisão. Anos depois, Thiago Oliveira idealizou um novo programa esportivo e teve a ideia aceita. Ele permaneceu na apresentação da atração até 2013, quando foi demitido da emissora. Depois, o apresentador trabalhou no canal SporTV até 2018, quando entrou na Globo.

Ele ingressou na emissora como colunista de esportes dos programas Hora Um e Bom Dia São Paulo, depois, passou a apresentar o Esporte Espetacular e dar os informes dos esportes em um quadro no Mais Você, em que chegou a receber uma cantada da apresentadora Ana Maria Braga, que elogiou sua aparência e personalidade.

