Quem é o pai de Daniella Perez? Ele morreu dois anos após a filha

Relembre como foi a morte do pai de Daniella Perez, que é a filha da autora Gloria Perez

Nesta sexta-feira, 11, o nome de Daniella Perez, que faleceu em 1992, voltou a ser assunto na internet por causa da data do aniversário de nascimento dela. Se estivesse viva, ela teria completado 53 anos. A mãe dela, Gloria Perez, fez uma homenagem para a herdeira nas redes sociais. No entanto, você sabe quem é o pai de Daniella Perez? Confira abaixo:

Daniella Perez é fruto do casamento da autora de novelas Gloria Perez com Luiz Carlos Saupiquet Perez. Eles se casaram em 1969, tiveram 3 filhos, Daniella, Rodrigo e Rafael, e se separaram em 1984. Ele era discreto e não costumava aparecer na mídia.

Em uma de suas raras entrevistas, em 1993, Luiz Carlos falou sobre a filha, que tinha falecido há pouco tempo. “Minha filha era forte. Morreu porque foi atraiçoada... Uma menina na flor da idade... No Instituto Médico Legal, quando eu toquei no bracinho dela, estava frio. Eu pensei que ela ia ficar quente de novo e piscar para mim, mas ela não fez nada. Você fica na ilusão até a hora do enterro, mas, na hora em que o caixão desce, acaba tudo... Hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza de que minha filha seria uma grande estrela”, contou ele na revista Manchete.

Luiz Carlos morreu em 1994, dois anos após a morte da filha. Ele foi vítima de leucemia. Há pouco tempo, em entrevista na Marie Claire, Gloria Perez falou sobre a morte do ex-marido. “Luiz Carlos era muito ligado a Daniella e o câncer que o vitimou foi consequência direta do crime. Ele fechou-se na sua dor, implodiu”, disse ela.

Vale lembrar que um dos filhos dele, Rafael, morreu aos 25 anos. Ele tinha Síndrome de Down e morreu após complicações de uma cirurgia no intestino. Hoje em dia, o único filho do ex-casal que está vivo é Rodrigo, que tem 50 anos e é advogado.

Luiz Carlos, pai de Daniella Perez - Foto: Reprodução / Facebook

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Perez (@gloriafperez)

Assassinato de Daniella Perez

Daniella Perez e Guilherme de Pádua atuavam juntos na novela de Gloria Perez, De Corpo e Alma, quando ela foi assassinada pelo ator, em 1992. Pádua pressionava a bailarina para que ela falasse com sua mãe para que suas cenas no folhetim fossem aumentadas. No dia 28 de dezembro de 1992, ela foi morta com 18 facadas na região do pulmão, do coração e o pescoço.

O assassinato de Daniella Perez foi retratado no documentário Pacto Brutal: o assassinato de Daniella Perez, da HBO Max. Gloria relembrou que a filha vivia uma boa fase na vida e carreira. “Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu. A Dani estava bem na carreira. A vida parecia uma estrada linda, aberta. A gente só via coisas boas no horizonte. Mas, de repente, tudo isso explodiu. Foi sugado. A verdade é uma só, as versões são muitas”, disse a autora.