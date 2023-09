Quem é o marido de Ingrid Guimarães? Ela é casada com artista plástico

Ingrid Guimarães é casada com artista plástico e tem uma filha de 14 anos

A atriz Ingrid Guimarães é uma mulher casadíssima! A estrela é discreta com sua vida pessoal, mas abre raras exceções nas redes sociais para mostrar fotos com o marido e a filha. Saiba mais sobre a família dela:

Ingrid Guimarães é casada com o artista plástico René Machado. Os dois estão juntos desde 2006 e são pais de Clara, de 14 anos.

“Conheci do René fazendo ‘Cócegas’, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fui fazer peça lá. O músico da minha peça, com quem eu ainda tinha um rolo, disse que tinha um amigo que tinha uma fazenda e ia fazer um almoço pra gente. Esse amigo estava andando de carro e com o cara que ia fazer almoço pra gente, o René estava atravessando a rua com o cachorro na hora e ele chamou. Ele sentou do meu lado, começou a contar uma história engraçada, comecei a achar ele divertido. Ele foi ver ‘Cócegas’ e ficou me azarando, mas eu tinha um casinho com o músico. René é ariano, quando ele quer um negócio… O músico perguntou, terminei com ele, chegamos no Rio, René foi visitar a família, marcou comigo, me beijou. Ficamos namorando um ano à distância. Ele tinha um cliente de passagem aérea, ele combinou e aonde eu ia com o ‘Cócegas’, ele ia atrás. Um ano depois, ele mudou pro Rio, conseguiu um trabalho numa agência de publicidade, foi morar comigo… e aí, 19 anos”, disse ela no videocast Desculpa Alguma Coisa.

Há pouco tempo, ela fez uma homenagem para o maridão no Dia dos Pais em um post nas redes sociais. “Sou muito feliz de ter te escolhido como pai! O mais engraçado, o mais cuidadoso, o mais apaixonado. Aquele que fala ‘eu te amo’ todos os dias pra Clara. Parabéns amor. E obrigada por tudo”, disse ela.

