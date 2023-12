Que som é esse?! Nicolas Prattes explica barulho em vídeo ao vivo na TV

Nicolas Prattes vira assunto na internet por causa de som suspeito durante participação ao vivo na TV e ele explica o que aconteceu

O ator Nicolas Prattes viu o seu nome viralizar na internet por um motivo inusitado na manhã desta terça-feira, 26. Isso porque um som suspeito chamou a atenção dos telespectadores do programa Encontro, da Globo. Ele participou da atração matinal e um barulho de notificação vazou no áudio do programa e os internautas logo começaram a questionar que som era aquele.

Inclusive, alguns internautas apontaram que poderia ser o mesmo som de um aplicativo de um relacionamentos. Com a repercussão, o artista tratou de ir em busca de uma resposta.

Nas redes sociais, Nicolas Prattes contou que questionou a produção do programa sobre o barulho. “Mandei pra produção pra entender que barulho era aquele! Um ano novo de muito amor e saúde pra gente! Beijos em suas famílias”, disse ele no Twitter, e ainda compartilhou o áudio que recebeu da produção.

A produção do Encontro revelou que o som de notificação era de uma pessoa desconhecida pedindo para entrar na chamada de vídeo. “Fica tranquilo, querido, não era o seu mesmo. Era alguém tentando entrar na nossa reunião do Whereby, na mesma reunião que você estava. O doido é que ninguém tem esse link, a gente só mandou para você. Devia ser hackerzinho, sei lá quem que era. Um cara ficava pedindo autorização, sabe? E a gente ficava negando, ficava negando, e aí fazia aquele barulhinho. Algum enxerido aqui tentando derrubar a gente, mas não conseguiu! Fica tranquilo, não era do seu celular, não. Beijo”, dizia a voz.

o grindr do nicolas prattes tá fervendo a essa hora da manhã já… pic.twitter.com/Q2XTAajfh0 — Liam (@liamfreitass) December 26, 2023

Nicolas Prattes está solteiro

O ator Nicolas Prattes está solteiro novamente! O artista terminou o namoro de pouco mais de um ano com Luiza Caldi.

De acordo com a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, a separação aconteceu há pouco mais de um mês e as pessoas mais próximas ao ex-casal já sabem do término. Porém, o motivo da separação ainda segue em sigilo.

Nicolas e Luiza costumavam aparecer em clima de romance e juntos nas redes sociais. Em agosto deste ano, eles completaram o primeiro ano do namoro e ela relembrou o início do romance. “Eu lembro exatamente tudo que você me fez sentir desde o momento em que eu abri aquela porta… e de como eu já tinha dito sim, mesmo antes do dia 7”, escreveu ela na época.

Atualmente, Nicolas Prattes interpreta um dos protagonistas da novela Fuzuê, trama das 7 da Globo.