Nicolas Prattes termina o namoro de 1 ano com Luiza Caldi

O ator Nicolas Prattes está solteiro novamente! O artista terminou o namoro de pouco mais de um ano com Luiza Caldi.

De acordo com a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, a separação aconteceu há pouco mais de um mês e as pessoas mais próximas ao ex-casal já sabem do término. Porém, o motivo da separação ainda segue em sigilo.

Nicolas e Luiza costumavam aparecer em clima de romance e juntos nas redes sociais. Em agosto deste ano, eles completaram o primeiro ano do namoro e ela relembrou o início do romance. “Eu lembro exatamente tudo que você me fez sentir desde o momento em que eu abri aquela porta… e de como eu já tinha dito sim, mesmo antes do dia 7”, escreveu ela na época.

Atualmente, Nicolas Prattes interpreta um dos protagonistas da novela Fuzuê, trama das 7 da Globo.

Nicolas Prattes exibe sua boa forma

O ator Nicolas Prattes agitou as redes sociais ao exibir toda a sua beleza em um novo vídeo. Desta vez, o artista apareceu sem camisa e só de bermuda no limite ao posar no espelho do elevador após o seu treino do dia.

Nas imagens, o rapaz deixou à mostra o seu corpo definido e o abdômen com gominhos enquanto se exibia no espelho. Tanto que os fãs foram à loucura e deixaram comentários ousados. “O caminho para a felicidade bem ali”, disse um seguidor. “Depois a gente infarta e ninguém sabe o porquê”, brincou outro.