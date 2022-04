Público descobre identidade da Leoa, uma das finalistas do 'The Masked Singer'

Público descobre que é a Leoa, uma das celebridades finalistas do programa musical 'The Masked Singer', da Globo

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 08h29

Neste final de semana, o programa The Masked Singer Brasil confirmou quem são os três grandes finalistas da sua segunda temporada.

Dentre eles está a personagem Leoa, um dos maiores destaques do reality musical da Globo que contou com diversas celebridades diferentes em sua edição de 2022.

Nas redes sociais, muita gente garante que já descobriu a verdadeira identidade da felina, que segundo o público de casa, seria a atriz e cantora Lucy Alves (36).

No perfil oficil da artista no Instagram, diversos seguidores a apontaram como a Leoa do The Masked Singer. "Nossa Leoa linda!", escreveu uma pessoa. "Você arrasou Leoa, até a semana que vem!", escreveu outro internauta.

Confira a apresentação da Leoa no 'The Masked Singer'!