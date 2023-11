Projeto 'Música Preta Brasileira' terá série no 'Fantástico'

Maju Coutinho e Rael vão comandar a série 'Música Preta Brasileira', que fará parte das comemorações dos 50 anos do 'Fantástico'

No dia 5 de novembro, estreia no programa 'Fantástico', da TV Globo, o quadro 'Música Preta Brasileira', apresentado por Maju Coutinho e o cantor Rael. Ele fará parte das comemorações dos 50 anos da atração, celebrados em agosto deste ano.

A série, que terá quatro episódios, celebra a identidade, o ritmo, a poesia negra e ressalta a influência de vozes e da representatividade negra na cultura brasileira. Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Baiana System, Luedji Luna, Orquestra Afrosinfônica e o Olodum estarão no primeiro episódio, gravado em Salvador pelo Estúdio Escarlate, Coisas Artísticas e Gran Maitre Filmes.

O projeto contou com uma equipe de profissionais majoritariamente negros para contar essas histórias. Além de ritmos baianos, o Música Preta Brasileira traz episódios sobre o funk, o samba e o rap. A série é fruto de uma parceria que conta com concepção de Mariana Coelho e produção de Joana Henning, tendo a direção de Jorge Espírito Santo e de Celso Lobo.

Fotos: Divulgação

Saiba os detalhes do novo reality show musical da Globo

A TV Globo revelou novos detalhes de como será o reality show musical inédito da emissora. O projeto ainda não teve o nome revelado, mas novidades sobre a dinâmica foram definidas e divulgadas para a imprensa.

O novo reality show musical será feito para mostrar os bastidores de um grande hit, com o planejamento de um cantor em fase inicial da carreira e a estratégia de criação de músicas. A atração vai contar com convivência dos participantes, desafios e provas com vários níveis de dificuldade.

O reality musical será transmitido ao vivo, todos os dias e também terá transmissão 24 horas por dia do confinamento. Os participantes serão artistas de diferentes gêneros musicais. O projeto é inédito e original Globo, que vai envolver música e reality show. A estreia deve acontecer no segundo semestre de 2024. Saiba mais!