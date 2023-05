Priscilla Alcantara relembra o início da carreira na música: 'Desenvolvi meus dons'

Priscilla Alcantara participa do programa Mistura Paulista e relembra o início da carreira musical na igreja com a família

A cantora e apresentadora Priscilla Alcantara (26) é uma das entrevistadas do programa Mistura Paulista deste sábado, 27. Na atração, ela foi visitar Itapecerica da Serra, que é a sua cidade natal, e relembrou o início de sua carreira na música. Ela contou que teve o primeiro contato com o universo musical na igreja com a sua família.

“A música chegou na minha vida através dos meus pais, que sempre foram músicos. Eu cresci praticamente dentro de uma igreja local e toda a minha família era envolvida com a parte musical da igreja. Minhas primas, meus pais... A minha vida inteira, eu cantei na igreja, desde antes de criar memórias, eu já fazia isso. E a fé, tem um valor importante para cada pessoa, cada um tem a sua experiência. A minha foi onde eu construí minha base espiritual, foi onde eu desenvolvi meus dons, meus talentos, minha habilidade de viver em comunidade”, disse ela.

O Mistura Paulista é exibido para o estado de São Paulo logo após o Jornal Hoje, da Globo.

Priscilla Alcantara mostra detalhes de sua casa

Há poucos meses, Priscilla Alcantara fez a alegria dos fãs ao mostrar detalhes de como é a sua casa. Ela gravou stories no Instagram enquanto os móveis planejados estavam sendo montados em sua casa de dois andares.

Nas imagens, ela exibiu a sala de estar e também deixou à mostra uma parte da piscina no jardim. Além disso, a artista revelou que transformou um dos quartos da casa em um closet, com direito a armários planejados e sapateira. “Hoje é um superespecial. O pessoal veio fazer a montagem dos planejados aqui da minha casa. E está ficando tudo muito lindo. Não vejo a hora de ver tudo pronto”, disse ela, e completou: “Olha só a bagunça que está aqui, porque está tudo desmontado. Galera ainda está montando”.