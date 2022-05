Prestes a protagonizar par romântico com Carmo Dalla Vecchia, Paolla Oliveira relembra outro projeto com o ator

Paolla Oliveira lembrou com carinho de trabalhos que fez ao lado de Carmo Dalla Vecchia, em diferentes anos

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 17h18

Nesta quinta-feira, 26, Paolla Oliveira (40) decidiu usar suas redes sociais para fazer um TBT mais que especial.

Prestes a protagonizar um casal romântico com Carmo Dalla Vecchia (50), a atriz publicou dois cliques ao lado do ator, um de 2022, onde eles aparecem caracterizados como seus personagens de Cara e Coragem e outro feito em 2009, durante as gravações de Cama de Gato, quando também trabalharam juntos.

Na legenda, ela falou com carinho desses projetos que fez ao lado do amigo: "É recente e também é TBT... Na primeira foto eu e Carmo Dalla Vecchia em Cara e Coragem que estreia na próxima segunda e arrasta pro lado pra ver a gente em Cama de Gato, novela de 2009!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhoso!", disse um. "Amores", falou outro. "Que nostalgia", escreveu ainda um terceiro.

Confira os cliques que Paolla Oliveira lembrou ao lado de Carmo Dalla Vecchia: