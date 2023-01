Por onde anda Bianca Rinaldi? Atriz volta ao SBT com personagem empoderada; saiba mais

Atriz, Bianca Rinaldi celebra trabalho na emissora que começou e segue se dedicando ao teatro

De volta às novelas após 5 anos, a atriz Bianca Rinaldi (48) celebra o retorno aos folhetins e também ao SBT com Romeu e Julieta, nova trama infanto-juvenil da emissora que estreia em abril deste ano. "É muito significativo para mim voltar ao SBT, comecei minha carreira lá, e eu tinha muita vontade de voltar [para a televisão]."

A relação com a emissora dos Abravanel foi retomada recentemente, quando a atriz interpretou Íris Abravanel (74), esposa de Silvio Santos (92), no teatro. Rinaldi estrelou a peça musical Silvio Santos Vem Aí, que rodou o país com sua primeira leva de apresentações e, agora, se prepara para uma segunda temporada. Além disso, ela também participou do reality culinário Bake Off Brasil.

Agora, na nova trama, ela irá interpretar Vera. A personagem será mãe de Romeu, uma mulher batalhadora que trabalha em um ambiente dominado em sua maioria por homens e ainda encontra tempo para administrar sua casa. "É uma mãe apaixonada pelo filho e quer o bem dele, faz de tudo para que ele tenha e seja o melhor. Ela representa muito o empoderamento feminino."

Antes, a artista havia feito duas protagonistas no SBT, trabalhando em Pícara Sonhadora (2001) e Pequena Travessa (2002). No ano seguinte, em 2003, ela deixou a emissora e passou a trabalhar na Record TV, onde fez títulos como A Escrava Isaura (2004), Prova de Amor (2005), Os Mutantes - Caminhos do Coração (2007-2009), Ribeirão do Tempo (2010) e José do Egito (2013).

Seus últimos trabalhos na teledramaturgia foram na Globo, onde atuou na trama de Em Família (2014) e Malhação: Vidas Brasileiras (2018). Rinaldi ressalta que a experiência nas novelas e palcos fez com que ela conseguisse ficar mais tranquila quanto à estreia do novo folhetim, que contará a história do clássico escrito por William Shakespeare (1564-1616).

Rinaldi ainda celebra a volta à emissora e a relação com um novo público. "O SBT tem um público muito fiel, é muito raro ver uma emissora que tenha novelas voltadas para o público infantojuvenil". Para ela, a relação nos sets de filmagem também é fruto de sua carreira. Em entrevista à CARAS Digital, ela diz que muitas mães dos atores mirins relembram sua trajetória. "Algumas falam: 'Nossa, eu queria ser você quando era mais nova'", completa, em tom de brincadeira.

Porém apesar dos anos de carreira, a artista ressalta que ainda há muito o que fazer no mundo da atuação, principalmente explorando as particularidades de cada personagem, seja nas telinhas da televisão ou nos grandes palcos do teatro. "Quero fazer tudo! Há uma infinidade de coisas. Quero viver todas as nuances de todos os personagens. Tem lugares que as pessoas se sentem bem quando estão trabalhando, e esse é o meu lugar. Meu lugar é interpretando."

RELAÇÃO COM AS REDES SOCIAIS E O ESPORTE

Rinaldi possui mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil oficial do Instagram, onde costuma publicar cliques da sua rotina e também assuntos socialmente relevantes, como as eleições. "Mostro o que é de verdade e o que eu acredito", explica ela, durante a conversa, sobre como decide o que compartilhar.

Além disso, ela também costuma falar sobre a importância do esporte em sua vida, já que foi atleta exclusiva do Clube Paineiras do Morumby, de São Paulo, entre 1991 e 1993, época em que competiu em torneios de ginástica artística. "Todo mundo deveria fazer um esporte, nem que seja só uma caminhada. Claro que eu me importo porque faz parte também da minha profissão, porém, agora meu foco é cuidar da minha saúde mental."

Inclusive, para o ano de 2023, a artista diz que tem um projeto –ainda em fase inicial– ligado às mídias sociais e que pretende continuar incentivando suas filhas, as gêmeas Beatriz e Sophia (13), no caminho do esporte. "Quero ver o crescimento, amadurecimento e sucesso delas no esporte. Espero que elas sejam felizes nessa escolha."