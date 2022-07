Patrícia Poeta se despede do programa É de Casa: ''Vambora pro próximo desafio''

A apresentadora Patrícia Poeta agradece após o seu último É de Casa; a partir do dia 4 de julho ela estará no comando do Encontro

Neste sábado, 2, Patrícia Poeta (45) se despediu do É de Casa e fez questão de agradecer a equipe e ao público que a acompanhou durante os anos.

No perfil do Instagram, a apresentadora abriu um álbum de fotos do seu último programa e falou sobre o novo desafio.

"Último É de Casa: muitooooo obrigada por ter me recebido na sua casa, aos sábados, desde 2015. Agora, vambora pro próximo desafio. Olhando pra frente, sonhando, trabalhando muuuuito, realizando…", escreveu ela na legenda.

Patrícia agora estará no comando do Encontro, a partir do dia 4 de julho, no lugar de Fátima Bernardes (59), que será apresentadora do The Voice Brasil. "Te encontro agora, a partir do dia 4 de julho, de segunda à sexta, a partir das 9:30 da manhã!".

Nos comentários, os admiradores mandaram boas energias para a apresentadora. "Segunda será incrível!!! Ansioso!", "Parabéns, linda, você merece", "Adorei este último é de Casa, agora vamos nos encontrar todos os dias com muita alegria sorriso e simpatia", disseram.

