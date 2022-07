Patricia Poeta estreia no comando do Encontro: 'Coração quase saindo pela boca'

Patricia Poeta confessou seu nervosismo na estreia do novo Encontro ao lado de Manoel Soares

Substituta de Fátima Bernardes (59) no comando do programa Encontro, a apresentadora Patricia Poeta (45) fez a sua estreia como titular da atração na manhã desta segunda-feira, 04. Logo na abertura do programa, ela confessou o seu nervosismo com o novo desafio profissional.

"Meu coração está quase saindo pela boca, mas estou agindo com uma certa naturalidade, faz de conta que não estou nervosa. Estou muito feliz de começar uma nova história nesse programa que ja é um sucesso. Estou feliz de poder conversar com você que está em casa de segunda a sexta-feira. Espero profundamente que você curta a minha companhia porque já amo a sua há muito tempo. Já acordo com uma energia lá em cima", disse ela.

O apresentador Manoel Soares (43) também está no comando do Encontro e falou de sua estreia na atração. "É um prazer estar com você nesse momento que vamos viver juntos a partir de agora. Esse Encontro é nosso!", declarou.

Vale lembrar que o novo estúdio do programa Encontro foi montado em um estúdio da Globo em São Paulo. Na época de Fátima Bernardes, a atração era comandada do Rio de Janeiro, mas mudou de cidade com a reformulação da atração. Porém, a Globo manteve o cenário do programa, que foi transportado do RJ para SP.