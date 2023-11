Patrícia Poeta anuncia afastamento do 'Encontro' após drama familiar: "Problema de saúde"

Patrícia Poeta anuncia afastamento do 'Encontro' após internação do pai; veja

A apresentadora Patrícia Poeta anunciou nesta quarta-feira (1) que não vai comandar o Encontro que será exibido no feriado de Finados. Ao encerrar a atração nesta manhã, ela esclareceu que pediu uma folga para a produção.

A artista disse que seu pai está internado após problemas de saúde. A apresentadora vai estar ao lado da família para ajudar na pronta recuperação do patriarca da família.

"Amanhã é feriado e eu vou folgar. E como eu divido tudo com vocês, eu vou folgar para cuidar do meu pai que foi internado às pressas ontem, tá com um problema de saúde e vou dar uma atenção e uma força lá", disse ela com o semblante preocupado.

O Encontro será apresentado por Tati Machado e Valéria Almeida, que tranquilizou a titular. "Descanse na medida do possível que a gente cuida da casinha", declarou ela. As duas prestaram solidariedade para a artista.

No Dia dos Pais, a apresentadora se declarou para Ivo Barcellos Pfingstag e publicou uma foto rara ao lado do pai. “Dizer que te amo é redundante, mas que seja minha redundância eterna. Pai, você é calma e presença segura. Você criou junto com a mãe três mulheres fortes e independentes, você é exemplo e guia, é paciência e incentivo. Obrigada por tudo sempre! Te amo. Feliz Dia dos Pais pra todos os papais do Brasil. Ótimo domingo!“, declarou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

IRMÃ EM ALTA

A irmã de Patrícia Poeta, Paloma Poeta, terá um novo programa na Record TV. Há anos na emissora, a jornalista agora terá sua atração na filial do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito na página da empresa nesta quarta-feira, 25.

Além de trabalhar no formato, ela também já chegou a substituir Carolina Ferraz no comando do Domingo Espetacular. Agora, a comunicadora terá sua própria atração. "Preparados para mergulhar na maravilha carioca? O Rio Bom Demais estreia na #RecordTVRio neste sábado (28/10) às 13h. Não perca essa dose de energia direto do Rio de Janeiro", anunciaram a novidade.