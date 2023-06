Participante de programa da Eliana surpreende espectadores ao surgir na Globo dias depois

Homem conhecido como “Sedutor” do Programa da Eliana surpreendeu ao aparecer na Globo com Patrícia Poeta dias depois

Nesta quinta-feira, 29, espectadores da TV Globo ficaram surpresos ao verem uma cara conhecida, só que da emissora SBT. Durante o programa “Encontro” apresentado por Patrícia Poeta, a comandante da atração matinal foi puxada para dançar por um rosto familiar das telinhas.

Isso porque o homem que chamou a apresentadora para dançar enquanto a dupla João Neto e Frederico performava no programa, havia aparecido no "Programa da Eliana" apenas duas semanas antes.

Mattheus Will apareceu no quadro “Rola ou Enrola” do programa apresentado por Eliana Michaelichen, onde distribuiu cantadas para as famosas presentes no programa. Provando que apesar dos foras levados no SBT, tem sim talento como um bom galanteador já que além de dançar, foi seguido por Poeta nas redes sociais.

O “sedutor” conseguiu posar com a colega de Manoel Soares e Tati Machado no “Encontro” e ainda se declarou na legenda da postagem feita em seu Instagram: “Pensa num amor à primeira vista... uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Muito obrigado, Patrícia, por me fazer não desistir de acreditar no ser humano”.

Além de participar de programas como o “Programa da Eliana” e o “Encontro”, Mattheus também é jornalista e já trabalhou como ator em algumas produções como a novela “Segundo Sol” de 2018 e ainda apareceu no filme brasileiro “Marte Um”.

