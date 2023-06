Parceiros em 'Vai na Fé', Priscila Sztejnman recorda trabalhos antigos com Emílio Dantas

A atriz Priscila Sztejnman, a Helena de Vai na Fé, recordou dois trabalhos antigos ao lado do ator Emílio Dantas, que interpreta Theo

Priscila Sztejnman usou as redes sociais nesta sexta-feira, 2, para recordar alguns registros antigos ao lado de Emílio Dantas. Os dois estão no ar na novela Vai na Fé, da TV Globo, onde interpretam Helena e Theo, mas essa não é a primeira vez que eles trabalham juntos.

Além de mostrar uma foto atual ao lado do colega, a atriz aproveitou para recordar um registro de quando eles atuaram no filme O Paciente, dando vida aos personagens Luisa e Antônio, e na série Questão de Familia, como Laura e Vinicius.

A artista ressaltou que ela e Emílio são "só amor e parceria" nos bastidores da gravação da novela, totalmente diferente dos seus personagens. "Eu e Emílio Dantas nos bastidores somos só amor e parceria! Helena e Theo de #VaiNaFé não foi o nosso primeiro encontro, já fomos Luisa e Antônio no filme 'O Paciente' e também Laura e Vinicius na série 'Questão de Família'", revelou.

Em seguida, Sztejnman ressaltou sua admiração pelo marido de Fabiula Nascimento, e também falou sobre o último embate de Helena e Theo. "Muita admiração pelo profissional que ele é. Inclusive, o que vocês acharam do embate de Helena e Theo no capítulo de ontem? Achei importante a firmeza e o posicionamento da Helena", completou.

Na última quinta-feira, 1, Priscila revelou nas redes sociais que mudou o status de relacionamento com a Globo. Após 12 anos na empresa, ela encerrou o contrato de exclusividade com a emissora. "Vim dividir com vocês que hoje eu encerro um ciclo e me preparo para os novos que virão."

"Depois de 12 anos trabalhando como autora exclusiva da Rede Globo, mudamos o nosso formato de parceria. Agora nosso relacionamento é aberto! Tivemos uma jornada linda! Agradeço imensamente por todo o crescimento que tive como profissional e ser humano na casa e também por todas as aventuras, aprendizados, afetos, amizades e equipes talentosas que tive a honra de estar junto", disse ela em um trecho da postagem.

