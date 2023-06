Priscila Sztejnman encerra seu contrato com a Globo: ‘Mudamos o formato de parceria’

Atriz e Roteirista Priscila Sztejnman muda formato da parceria que manteve por 12 anos com a Globo

Nesta quinta-feira, 1, a atriz e roteirista Priscila Sztejnman usou suas redes sociais para revelar que está mudando o status de relacionamento com a Globo. Após 12 anos na empresa, a Helena, de Vai na Fé, anunciou mudanças no formato de trabalho que mantém com a emissora carioca.

“Vim dividir com vocês que hoje eu encerro um ciclo e me preparo para os novos que virão. Depois de 12 anos trabalhando como autora exclusiva da Rede Globo, mudamos o nosso formato de parceria. Agora nosso relacionamento é aberto!”, começou a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Tivemos uma jornada linda! Agradeço imensamente por todo o crescimento que tive como profissional e ser humano na casa e também por todas as aventuras, aprendizados, afetos, amizades e equipes talentosas que tive a honra de estar junto”, continuou Priscila.

“Agora sem monogamia, vou para o poliamor no audiovisual que só cresce e gera tantos empregos! Me sinto pronta, curiosa e madura. Cheia de ideias pra tirar da cabeça e realizar no mundo! Sempre a serviço da arte! Aproveito para agradecer todos que torcem e acompanham o meu trabalho. Ainda teremos muitas histórias boas para contar. Obrigada em especial a Rosane Svartman que me pescou da faculdade de cinema, da turma da Clelia Bessa quando eu tinha 22 anos e me selecionou pro meu primeiro trabalho remunerado como autora. Lembro que de manhã eu estudava, de tarde trabalhava e de noite escrevia a minha monografia!"

“E serei eternamente grata a Monica Albuquerque que confiou em me promover a autora titular depois que apresentei minhas ideias originais. Ela sempre me incentivou mesmo sabendo os desafios que me aguardavam como líder das equipes que trabalhei. Tenho seu primeiro e-mail de aprovação impresso na minha gaveta até hoje. Que venham os novos desafios! Olá, mercado!”, finalizou a atriz e roteirista.